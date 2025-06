Xbox-Handhelds offiziell enthüllt: Microsoft präsentiert zwei Asus ROG Xbox Ally-Modelle

Microsoft bringt in Kooperation mit Asus und AMD noch in diesem Jahr zwei Xbox-Handhelds auf den Markt.

Microsoft hat auf dem Xbox Games Showcase gleich zwei Xbox-Handhelds enthüllt. Der Asus ROG Xbox Ally erscheint in zwei Modellen und entstand aus einer Kooperation mit Asus und dem Chiphersteller AMD.

Asus ROG Xbox Ally / Asus ROG Xbox Ally X

Release: Ende 2025

Ende 2025 Preise: Noch nicht bekannt

Die beiden ROG Xbox Ally-Modelle im Überblick

GameStar Tech-Kollege Linh konnte bereits ein paar Tage vor dem Showcase einer Präsentation zu den Xbox-Handhelds beiwohnen und hat uns die wichtigsten technischen Daten und Unterschiede der beiden Modelle mitgeteilt.

Asus ROG Xbox Ally Asus ROG Xbox Ally X Display 7-Zoll IPS mit 1080p, 120 Hz und VRR 7-Zoll IPS mit 1080p, 120 Hz und VRR Prozessor AMD Ryzen Z2A AMD Ryzen AI Z2A Extreme RAM 16 GB 24 GB SSD 512 GB 1 TB Akku 60 Wh 80 Wh Farbe Weiß Schwarz KI-Features Nein Ja

Das Ziel bei der Entwicklung war, dass sich der Handheld wie eine Konsole anfühlen soll – sowohl bei der Ergonomie als auch beim Betriebssystem. Bei der Tastenanordnung hat man sich wenig überraschend an der des Xbox-Controllers orientiert.

Mit dem Xbox-Knopf sollt ihr Schnellzugriff auf bestimmte Einstellungen bekommen oder schnell zwischen Apps hin- und herwechseln können. Außerdem gibt es eine Taste, um schnell zur eigenen Spielebibliothek zu kommen. Die Geräte haben zudem zwei USB-Anschlüsse an der Oberseite sowie einen Micro SD-Kartenslot.

Die Ringe um die Sticks sind bei beiden Modellen beleuchtet.

Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz – allerdings für den Handheld optimiert. Beim Start landet ihr direkt in der Xbox App, in der ihr dann alle eure Spiele starten könnt. Außerdem sollen diverse namhafte PC-Launcher in die App integriert werden, angedeutet wurden Battle.net und Ubisoft – Steam dagegen (noch) nicht. Die Bedienung soll komplett mit dem Controller bedienbar sein, um das Konsolengefühl aufrecht zu halten.

Gerüchte zu Xbox-Handhelds gab es schon seit langem

Mit der offiziellen Präsentation hat Microsoft nun offiziell gemacht, was monatelang durch die Gerüchteküche geisterte. Xbox-Chef Phil Spencer hatte Ende 2024 die Arbeiten an einem Xbox-Handheld bestätigt und in den vergangenen Monaten kristallisierte sich langsam heraus, dass es sich wohl um ein "Partnergerät" handeln würde, das in Zusammenarbeit mit Asus entsteht. Auch Bilder waren schon geleakt worden, die sich jetzt als wahr herausgestellt haben.

Microsoft plant angeblich auch noch einen eigenen Handheld, dieser soll aber erst später auf den Markt kommen, möglicherweise zum Launch der nächsten Xbox-Generation. Bis dahin kann das Unternehmen nun Erfahrungen mit dem ROG Xbox Ally sammeln.

Der Xbox-Handheld ist natürlich nicht die einzige Neuigkeit, die Microsoft im Rahmen des Xbox Games Showcase zeigt. Auf GamePro.de findet ihr nach der Show eine Zusammenfassung mit allen wichtigen Spielen und Trailern.