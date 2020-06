Xbox Insider Programm: Das ist es & so kommt ihr rein

Immer wieder fällt bei uns im Zusammenhang mit Xbox-Themen wie etwa der Demo zu Grounded der Begriff "Xbox Insider Programm". Viele können allerdings mit diesem Begriff (noch) nichts anfangen und fragen sich, wie sie selbst an diesem Programm teilnehmen können. Wir erklären euch, um was es sich handelt und wie ihr ins Xbox Insider Programm kommt.

Was ist das Xbox Insider Programm?

Das Xbox Insider Programm berechtigt teilnehmende Personen, früheren Zugriff auf bestimmte Updates für Xbox-Konsolen oder Demos/Vorabfassungen von Spielen zu bekommen. Diese befinden sich allerdings noch in einer frühen und nicht finalen Fassung. Im Gegenzug wird erwartet, dass die Teilnehmer Feedback zu den Inhalten geben, damit die Entwickler sie noch weiter verbessern können.

Um folgende Inhalte kann es sich unter anderem handeln:

Neue Konsolen- bzw. Dashboard-Updates

Spiele-Demos oder Betas (wie etwa Grounded oder Crossfire X)

Apps

Wie kann ich am Insider-Programm teilnehmen?

Theoretisch kann jeder Besitzer einer Xbox One am Insider-Programm teilnehmen. Dafür navigiert ihr zunächst in den Store-Bereich des Dashboards. Danach führt ihr die folgenden Schritte aus.

Sucht nach der App "Xbox Insider Hub" und ladet sie herunter

Startet die App und akzeptiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Navigiert in der App auf die linke Seite in den Bereich "Insider Content"

Wählt "Beitreten"

Danach werden euch in diesem Bereich nach einem Zeitraum von etwa 72 Stunden die ersten Insider-Updates angezeigt, also Inhalte, die für Mitglieder des Programms ausprobierbar/herunterladbar sind. Diese wechseln regelmäßig, es lohnt sich also, immer mal wieder in den Hub reinzuschauen.

Das Ring-System

Über die App könnt ihr zu den einzelnen Inhalten Feedback an die Entwickler schicken und außerdem an Umfragen. Wer das fleißig tut und sich einbringt, "levelt" innerhalb des Programms in Ringen hoch. Insgesamt gibt es vier Ringe:

Omega: Hier startet jeder Xbox-Insider, Updates bekommt man kurz vor den "normalen" Xbox-Usern.

Hier startet jeder Xbox-Insider, Updates bekommt man kurz vor den "normalen" Xbox-Usern. Delta: Wer mindestens einen Monat lang Insider ist und Level 2 erreicht hat, steigt in den Delta-Ring auf. Updates erhaltet ihr hier vor den Omega-Mitgliedern.

Wer mindestens einen Monat lang Insider ist und Level 2 erreicht hat, steigt in den Delta-Ring auf. Updates erhaltet ihr hier vor den Omega-Mitgliedern. Beta: Drei Monate und Insider-Level 4 bescheren euch den Aufstieg in den Beta-Ring, die wiederum etwas eher an die Updates kommen.

Drei Monate und Insider-Level 4 bescheren euch den Aufstieg in den Beta-Ring, die wiederum etwas eher an die Updates kommen. Alpha: Die Mitglieder des Alpha-Rings bekommen Vorschau-Updates als erstes. Es ist nicht möglich , auf normalem Wege in den Alpha-Ring zu kommen, stattdessen verschickt Microsoft Einladungen für diesen Bereich an ausgewählte Beta-Mitglieder.

Die Ringe unterscheiden sich also hauptsächlich dadurch, wie früh die jeweiligen Mitglieder an die neuen Inhalte kommen.

Wichtiger Hinweis

Sämtlichen im Insider-Programm verfügbaren Inhalten befinden sich in einer Testphase und stellen nicht die fertigen Inhalte dar.

Dementsprechend kann es zum Beispiel bei System-Updates zu Komplikationen kommen. Eine Deinstallation ist in diesem Fall nicht wirklich möglich, weswegen ihr die Konsole komplett zurücksetzen müsst, solltet ihr auf eine älteres System-Nummer zurückwechseln wollen.