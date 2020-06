Grounded: Spielt eine Woche lang kostenlos die Demo des Xbox-Exclusives

Nach einer etwas längeren Durststrecke steht Ende Juli das nächste große Xbox One-Exclusive an. In Grounded schrumpft euch Entwickler Obsidian, bekannt durch Fallout: New Vegas oder The Outer Worlds, auf Ameisengröße und lässt euch gegen diese in einem Garten kämpfen. Jetzt wurde zu dem Koop-Spiel eine Demo angekündigt.

Demo zu Grounded jetzt verfügbar

Genauer ist die Demo ab sofort verfügbar und kann von heute, dem 16. Juni, bis zum 22. Juni auf der Xbox One gespielt werden.

So könnt ihr die Demo spielen: Die Testversion nicht für jeden Xbox-Spieler freigeschaltet. Ihr müsst Teil des Xbox Insider-Programms sein, um Grounded jetzt spielen zu können. Alle PC-Spieler mit einem Steam-Account können die Demo im Rahmen des Steam Game Festivals ausprobieren.

Grounded startet am 28. Juli im Rahmen von Xbox Game Pass Ultimate aber in die Preview-Phase. Mit einer aktiven Mitgliedschaft könnt ihr dann unbegrenzt den Early Access des Spiels ausprobieren.

Das erwartet euch in der Demo

Auch wenn Grounded hauptsächlich ein Koop-Spiel ist, gibt es auch eine Einzelspieler-Kampagne. Und genau diese könnt ihr in der Demo anspielen.

Sobald ihr euren Charakter erschafft habt, werdet ihr geschrumpft und müsst euch bei Sonnenaufgang in einem Hinterhof gegen jede Menge Gefahren schützen. Dafür baut ihr Waffen und Verteidigungsanlagen. Die Demo ist zeitlich begrenzt kann aber bis zum 22. Juni immer wieder von vorne gespielt werden.

18 1 Mehr zum Thema Grounded - Ein "kleines" Spiel mit großem Potenzial

Was ist Grounded?

Falls ihr nicht wisst, was sich hinter dem Koop-Spiel verbirgt, dann haben wir was für euch. GamePro-Redakteur Tobi hat im Rahmen von Find Your Next Game ausführlich das Spiel für euch vorgestellt und zeigt euch, warum sich ein Ausflug in den Garten lohnt.