Xbox-Hardware ist 'tot', Game Pass 'nicht nachhaltig': Xbox-Leaks zeichnen düsteres Bild für die Zukunft

Bringt Microsoft bisherige Xbox-Exclusives auch auf die PS5? Ein Insider erklärt nun die möglichen Gründe.

Das Gerücht, dass Microsoft einstige Xbox-Exclusives wie Starfield zukünftig auch auf die PS5 und andere Plattformen bringen könnte, elektrisiert gerade die ganze Branche. Denn die Fragen, die sich dadurch auftun, sind mannigfaltig, etwa die Frage nach dem "Warum". Und auch über ein mögliches Ende von Microsoft als Xbox-Hardware-Hersteller wird bereits diskutiert.

Und genau diese Spekulationen bekommen gerade durch einen Branchen-Insider neue Nahrung. "Timdog", der als bestens in der Xbox-Szene vernetzt gilt, äußerte sich nämlich ausführlich im Gamer's Council-Podcast zu den aktuellen Gerüchten – und was er aus Microsoft-Kreisen zu den Gründen für den möglichen Kurswechsel erfahren haben will.

Enttäuschende Hardware-Verkäufe und Game Pass-Kosten zwingen Microsoft angeblich zum Umdenken

Und das zeichnet zumindest in Sachen Hardware ein ziemlich düsteres Bild. Laut Timdog hätten die bisherigen Verkäufe der Xbox Series X/S die internen Erwartungen nicht erfüllt. Auch massive Preissenkungen im Weihnachtsgeschäft hätten daran nichts geändert.

Das hätte wiederum natürlich auch Auswirkungen auf zukünftige Hardware, eine mögliche Xbox Series X Pro, die angeblich 2026 oder 2027 kommen sollt, nennt Timdog im Podcast "bei der Ankunft bereits tot". Generell würde man Jahr für Jahr sinkende Hardware-Verkaufszahlen beobachten.

Und auch das Game Pass-Geschäft – also das, was Microsoft eigentlich immer als Pfund angerechnet wird – spricht Timdog im Podcast an. Das aktuelle Modell sei "nicht nachhaltig", der derzeitige Markt würde nicht ausreichen, um die hohen Kosten wieder einzuspielen.

Weiterhin große Ambitionen bei Spielen

Das klingt zwar wie ein Abgesang auf die Xbox-Marke, ist aber zunächst einmal eine Erklärung für die möglichen Gründe, die Microsoft dazu bewegt haben, die eigenen Exclusives nun doch auf andere Plattformen zu bringen – und sich möglicherweise aus dem Hardware-Markt zurückzuziehen.

Spieletechnisch sei Microsoft zudem weiterhin ambitioniert unterwegs, laut Timdog plane man offenbar einen großen Showcase mit jeder Menge Spielen und scheue auch nicht davor zurück, weitere Unternehmen zu kaufen, sollten alle Spiele auf alle Plattformen kommen.

Wichtig: Obwohl die Quelle recht zuverlässig erscheint, solltet ihr diese Informationen mit einer gehörigen Prise Vorsicht genießen. Denn hier wird mit Argumenten und angeblichen Interna gearbeitet, die sich natürlich nicht nachprüfen belegen lassen. Microsoft hat sich bislang immer noch nicht offiziell zu den Gerüchten geäußert.

Was glaubt ihr: Wird Microsoft zukünftig noch Konsolen herstellen – oder sich komplett auf Spiele und Services fokussieren?