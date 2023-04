Xbox schenkt euch im Mai das zweitbeste Star Wars-Spiel meiner Kindheit

Wer ein Xbox Live Gold-Abo hat, bekommt im Mai den Episode 1: Racer geschenkt.

Pünktlich zum Monatsende hat Microsoft die Titel bekannt gegeben, die alle mit einem Xbox Live Gold-Abonnement im Mai 2023 ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können, solange das entsprechende Abo läuft.

Diese zwei Titel sind es dieses Mal:

Star Wars: Episode 1 Racer (verfügbar vom 1. bis zum 31. Mai)

(verfügbar vom 1. bis zum 31. Mai) Hoa (verfügbar vom 16. Mai bis zum 15. Juni)

Hoa ist ein Puzzle-Plattformer, in dem wir als Fee unserem Land neues Leben einhauchen müssen und den ich aufgrund seines Artstyles sicherlich auch einmal ausprobieren werde. Deutlich mehr Gefühle hat bei mir allerdings der andere Titel hervorgerufen.

Denn der Star Wars Episode 1: Racer ist die angepasste Version des Rennspiel-Klassikers aus dem Jahr 1999, den ich damals auf dem Nintendo 64 wirklich rauf und runter gespielt habe. Das lag vor allem an der damals herausragenden Optik, denn im Spiel flitzt man mit diversen Pod-Racern über viele abwechslungsreiche und schicke Rennkurse und versucht, eine möglichst gute Platzierung einzusacken – relativ simples Prinzip, macht aber ziemlich Laune.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

0:51 Star Wars Episode 1 Racer: Trailer zur Neuauflage des Rennspiel-Klassikers

Ein Geschwindigkeitsgefühl zum Niederknien

Besonders beeindruckt war ich damals vom Geschwindigkeitsgefühl, denn die Racer flitzen mit an die 1000 km/h über die Planetenoberfläche, was das Spiel auch gut vermitteln kann und in diesem Punkt sogar einem meiner anderen Rennspiel-Lieblinge – F-Zero X – Konkurrenz machen konnte. Das führte dann auch dazu, dass regelmäßig Nachbarn und Freunde vor dem Fernseher Platz nahmen, um sich im Splitscreen-Modus zu duellieren, den die Neuauflage natürlich ebenfalls hat.

Tobias Veltin Das Nintendo 64 gehört zu den ganz prägenden Konsolen in Tobis "Spielerlaufbahn". Einige seiner liebsten Spiele aller Zeiten erschienen auf dem N64, darunter sein Alltime-Favorit The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Star Wars-Spiele gab es zwar nicht allzu viele auf der 64-Bit-Maschine, dafür stimmte deren Qualität fast ausnahmlos. Neben dem Racer und Shadows of the Empire hat Tobi auch noch sehr gute Erinnerungen an das Flugspiel Rogue Squadron.

In meiner Erinnerung ist Star Wars: Episode 1 Racer deswegen das zweitliebste Star Wars-Spiel meiner Kindheit, getoppt wurde es nur von Shadows of the Empire, ebenfalls auf dem Nintendo 64. Das Abenteuer des Rebellen Dash Rendar fesselte mich in Sachen Atmosphäre und Abwechslung dann doch noch einen Ticken mehr als die irrsinig schnellen Pod-Wettfahrten.

Natürlich gibt es heutzutage einige schnellere und schickere SciFi-Racer, als kostenloses Xbox Live-Goodie lohnt sich der Pod Racer aber meiner Meinung nach in jedem Fall – nicht zuletzt, weil für die Xbox-Version natürlich auch Achievements eingefügt wurden. Ich werde jedenfalls in den nächsten Wochen ein paar Runden drehen und dabei ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.

Habt ihr ähnlich schöne Erinnerungen an den Pod-Racer wie Tobi?