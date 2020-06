Xbox Lockhart-CPU ist angeblich schneller als die der PS5

Die Gerüchte um die leistungsschwächere Xbox Lockhart nehmen kein Ende. So korrigierte der The Verge-Journalist Tom Warren seine Annahme zur CPU der zweiten Microsoft-Konsole. Diese sei angeblich genauso schnell wie bei der Xbox Series X und damit schneller als bei der PS5.

Xbox Lockhart und Xbox Series X angeblich mit gleicher CPU

Nachdem der Journalist Tom Warren bei The Verge über eine leicht übertaktete CPU der Xbox Lockhart berichtet hat, korrigierte er diese Annahme in einem neuen Bericht, so wie auf Twitter. Demnach soll der kleine Bruder der Xbox Series X bei der CPU keine Abstriche machen und somit ebenfalls auf eine Achtkern-CPU mit jeweils 3,8 Ghz Taktung setzen.

Mit der gleichen Taktrate sollen Entwickler entscheiden können, ob sie für Spiele 1080p mit 60 FPS oder 1440p mit 30 FPS nutzen wollen. Falls Warren damit Recht behält, wäre die schwächere Xbox bei der CPU der PS5 also leicht voraus. Diese kommt zwar auch mit einer Achtkern-CPU, jedoch mit einer niedrigeren Taktung von 3,5 Ghz.

Xbox Lockhart soll Raytracing unterstützen: Wer bei der Xbox Lockhart mit Abstrichen wie den angeblichen 4 statt 12 Teraflops (wie bei der XSX) auskommen kann, soll aber wohl nicht auch noch auf Raytracing verzichten müssen. Warren ist zumindest der Meinung, dass die leistungsschwächere Xbox die neue Technik nutzen kann.

Xbox Lockhart-Reveal angeblich im August

Bisher hat Microsoft jedoch nichts zur Xbox Lockhart bestätigt. Wir warten weiterhin auf eine Ankündigung und offizielle Infos. Geht es nach Eurogamer, sollte die schwächere Xbox Lockhart eigentlich im Juni angekündigt werden, was jedoch nach der abgesagt E3 2020 verschoben werden musste. Stattdessen soll die Konsole, die wohl den Namen Xbox Series S tragen soll, im August ihren großen Auftritt bekommen.

Spätestens nach der offiziellen Enthüllung sollte dann klar sein, mit welcher Technik die Xbox Lockhart um die Ecke kommt und wie sehr sie in Konkurrenz zur PS5 steht. Was aber beinahe sicher sein dürfte ist, dass es sich bei der Xbox Lockhart mit seiner geringeren Leistung um eine günstigere Version handeln wird, die aber trotzdem alle Spiele unterstützt.

Wir erkundigen uns bei Microsoft, was an den Gerüchten um die Xbox Lockhart dran ist.

Was haltet ihr von den Gerüchten um die Xbox Lockhart?