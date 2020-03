Die "Xbox Series S" steht angeblich kurz vor offzieller Enthüllung

Microsoft bringt Ende 2020 die Xbox Series X auf den Markt. So weit, so bekannt. Doch seit mehreren Monaten halten sich Gerüchte, dass neben der Series X noch ein weiteres Modell erscheinen soll. Deses war bislang unter dem (nicht offiziell bestätigten) Codenamen "Lockhart" bekannt.

Jetzt behauptet ein neues Gerücht, dass die Xbox Lockhart angeblich kurz vor ihrer Vorstellung steht.

Woher kommt das Gerücht? Vom Twitter-Account Dealer_Gaming. Der beschäftigt sich hauptsächlich mit Xbox-Themen und hat darüber hinaus auch den größten Xbox-Podcast auf Youtube.

Dealer_Gaming behauptet, dass Microsoft bald erste Details zur Xbox Lockhart teilen werde.

Hearing that Microsoft will share Lockhart details for the first time, soon.



Should give insight into Xbox’s multi Sku approach to the next generation.



Remember, this console with 4TF Navi GPU & Zen CPU is entry model & overall better than X1-X today. Around $300. #xbox pic.twitter.com/7I8BvurWfP