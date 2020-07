Xbox: Microsoft soll Interesse an Warner Bros Interactive haben

Warner Bros Interactive steht offenbar zum Verkauf. Interessenten gibt es wohl ebenfalls genug: Angeblich denken EA, Activision, Take-Two und Microsoft darüber nach, sich den Videospiel-Arm von WB mit allem, was dazugehört einzuverleiben. Das könnte eine ganze Reihe an Entwicklern auf einen Schlag zu exklusiven Xbox-Studios machen, unter anderem auch Batman: Arkham-Entwickler Rocksteady.

Xbox Studios: Microsoft könnte Warner Bros Interactive kaufen

Was gehört zu WB Interactive? Warner Bros. Interactive ist der komplette Videospiel-Zweig von Warner Bros. Es handelt sich dabei also nicht nur um einen Publisher, sondern noch um einiges mehr. Zum Beispiel umfasst das die folgenden Entwicklerstudios:

Avalanche Software

Monolith Productions

NetherRealm Studios

Rocksteady Studios

TT Games

Warner Bros Montréal

Würden Microsoft, Take-Two, Activision Blizzard oder Electronic Arts also tatsächlich zuschlagen, hieße das, dass diese Entwicklerstudios und noch einiges mehr den Besitzer wechseln.

Noch mehr Xbox Studios: Vor allem für Microsoft wäre eine derartige Übernahme wohl ganz besonders interessant. So könnte gleich ein ganzer Haufen an Studios womöglich zu First Party-Entwicklern gemacht werden, die ihre Titel exklusiv für die Xbox Series X und Xbox One veröffentlichen.

Keine Batman-Rechte? Während die Übernahme der NetherRealm Studios wohl auch die Markenrechte am Mortal Kombat-Franchise beinhalten würde, sieht das mit Batman oder Harry Potter wohl anders aus. Die Lizenzen an diesen IPs gehören nicht zu den Entwicklern wie Rocksteady, sondern müssten wahrscheinlich neu ausgehandelt werden.

Wir haben bei Warner Bros. und Microsoft nach einem Statement gefragt und werden die News bei einer Antwort aktualisieren.

Neues Batman-Spiel: Das alles wirkt natürlich nicht nur im Hinblick auf die kommende Xbox Series X interessant, sondern auch, weil angeblich bald ein neues Batman-Spiel auf den Markt kommen soll. In einem aktuellen Insider-Teaser ist von Nemesis-System und Genger-Fraktionen die Rede.

Welches dieser Studios findet ihr am interessantesten und wie fändet ihr es, wenn sie tatsächlich alle zu exklusiven Xbox-First Party-Entwicklern würden?