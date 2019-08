Xbox - Phil Spencer: Es kommen neue Spiele mit Singleplayer-Fokus

Auf den Xbox-Plattformen wird es auch zukünftig einige Titel mit Singleplayer-Fokus geben. Das hat Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter bestätigt.

Die Frage wurde offenbar von einem Fan gestellt, der mutmaßlich in den letzten Jahren mit der Zahl der Solo-Spiele auf der Xbox One nicht zufrieden war. Außerdem gibt es derzeit einen gefühlten Trend zu Service-Spielen mit Multiplayer-Fokus.

Spencer bestätigte aber sofort, dass Spiele mit Solo-Fokus in Entwicklung seinen. Das hinge hauptsächlich mit den Zugängen bei den Xbox Game Studios in den letzten Jahren zusammen - Ninja Theory hat zum Beispiel bisher starke Solo-Titel wie Hellblade: Senua's Sacrifice entwickelt - kurioserweise ist deren nächster Titel ein Multiplayer-Spiel (Bleeding Edge).

Yes, I can confirm. With the additions to XGS we have a lot of teams that have built strong SP focused games and we want that to continue.