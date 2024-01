Neuer Xbox-Controller soll Funktion haben, die wir alle vom PS5-DualSense kennen - und wird wohl bald enthüllt

Den Standard-Controller gibt es bereits in etlichen Farben, 2024 soll eine Variante mit verbesserten und zusätzlichen Funktionen kommen.

Microsoft hat den Xbox-Controller über mittlerweile vier Konsolengeneration immer weiter verbessert und feingeschliffen. Für viele ist das aktuelle Modell bereits ein nahezu idealer Controller, die Optimierung hört deswegen aber natürlich nicht auf.

Im Gegenteil: wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenkt, können wir uns bereits in wenigen Monaten auf die Enthüllung eines neuen Controller-Models mit zusätzlichen und verbesserten Funktionen einstellen.

Woher kommt das Gerücht? Von The Verge-Autor Tom Warren, der gute Kontakte in die Branche pflegt und deshalb als verlässliche Quelle gilt. Wie Warren im XboxEra-Podcast sagte, soll der neue Controller im Mai angekündigt werden, also noch vor dem großen Xbox-Showcase, der wiederum im Juni stattfinden soll.

Leak zum neuen Controller schon ein paar Monate alt

Somit gibt es jetzt einen angeblichen Ankündigungstermin – der natürlich nicht von Microsoft bestätigt ist – komplett neu sind die Gerüchte über ein neues Controller-Modell indes nicht. Denn schon im vergangenen September tauchten Berichte darüber auf, damals im Rahmen des Rechtsstreits bezüglich Microsofts Übernahme von Activision Blizzard.

Aus dieser Zeit stammen auch eine schon ziemlich konkrete Angaben zum Funktionsumfang und den Verbesserungen des neuen Modells, der angeblich den Codenamen "Sebile" trägt:

leisere Analog-Sticks und Tasten

robuster und langlebiger als bisherige Modelle

eingebauter Beschleunigungssensor

haptisches Feedback

Insbesondere die letzten beiden Punkte erinnern stark an den DualSense für die PS5, in Sachen Funktionsumfang würde sich der Xbox-Controller dem Konkurrenten also annähern.

Normal oder doch ein neuer Elite?

Die bisherigen Berichte lassen vermuten, dass es sich bei dem verbesserten Modell um den "Standard"-Controller für die Xbox handelt, der natürlich auch mit der Xbox One und dem PC kompatibel sein wird.

Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Microsoft plant, das Pad als neues "Mittelklasse-Modell" zu etablieren – das deuten zumindest auch die September-Berichte an – oder einen neuen Elite-Controller auf den Markt zu bringen.

Denn: Das aktuelle Modell des hochpreisigen Flaggschiffs erschien vor mittlerweile mehr als vier Jahren, über einen Elite 3 wird ohnehin schon länger spekuliert.

Da auch der Standard-Controller in diesem Jahr seinen vierten Geburtstag feiert, halten wir ein neues Modell für nicht unwahrscheinlich, der angebliche Termin würde ebenfalls gut passen. Wie immer gilt natürlich trotzdem: behandelt die obigen Infos mit entsprechender Vorsicht, denn bislang handelt es sich lediglich um ein unbestätigtes Gerücht.

Würdet ihr euch einen neuen Xbox-Controller mit den genannten Funktionen zulegen?