Xbox One bekommt bald ein praktisches neues Feature für Downloads

Die Xbox Series X steht zwar vor der Tür, das hält Microsoft aber nicht davon ab, das Dashboard und System der Xbox One weiterhin mit neuen Features und Funktionen auszustatten. Die regelmäßigen Updates können in den meisten Fällen vorab von Mitgliedern des Xbox Insider-Programms genutzt werden. So auch im Fall eines aktuellen Features für Downloads.

Was macht das Feature? Es erleichtert die Übersicht über den Download-Fortschritt eines Spiels. Denn mit einem der kommenden Updates werdet ihr diesen direkt über den Home-Bildschirm sehen können und müsst nicht erst in Untermenüs gehen. Im Guide (über die Xbox-Taste) ist der Fortschritt ebenfalls zu sehen. (via Comicbook)

Was ist der Vorteil? Ihr könnt deutlich schneller checken, wie weit der Download eines Titels vorangeschritten ist. Es handelt sich also um eine klassische "Quality-of-Life"-Verbesserung, die etwas mehr Komfort bringt.

Verpasste Notifications werden im Guide angezeigt, außerdem werdet ihr alle Notifications gebündelt in diesem Bereich finden.

Audio-Fix: Fehler behoben, bei dem die Dolby Atmos-Einstellung bei bestimmten Display-Settings zurückgesetzt wurden.

Diverse Fixes für kleinere Guide-Probleme

Mehr zum Insider-Programm

Diese Änderungen sind wie bereits erwähnt für Nutzer des Xbox-Insider Programms ausgerollt worden, alle Xbox-Nutzer werden das Update dann in der nahen Zukunft herunterladen können. Ihr fragt euch, was das Insider-Programm ist? Dann empfehlen wir euch diesen Artikel:

Nutzt ihr das Xbox Insider-Programm? Und wie zufrieden seid ihr mit der System-Update-Politik von Microsoft?