Xbox One Controller Special Edition + drei Spiele für 65 Euro - Gönn dir Dienstag bei MediaMarkt

Dieses Angebot ist in der Tat mal ein ganz starkes. Wer aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Xbox One Controller ist, sollte sich diesen Deal genau anschauen. Beim »Gönn dir Dienstag«, der jeden Dienstag ab 20 Uhr bei MediaMarkt stattfindet, bekommt ihr heute tolle Konsolenangebote. Diese gelten jeweils bis Mittwoch um 09 Uhr oder solange der Vorrat reicht.

Besonders stark, ist das Angebot für den Xbox One Wireless-Controller im Gears of War 4-Design. Zu dem Controller bekommt ihr PUBG, The Elder Scrolls Online: Morrowind und Gears of War Ultimate. Bei Gears bekommt ihr den Code für das Spiel am 03. August per E-Mail. Das Bundle kostet euch nur 65 Euro.

Xbox One Controller + drei Spiele für 65 Euro

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Neben dem Controller-Bundle gibt es noch ein Bundle für die Xbox One S, das euch gleich vier interessante Spiele bietet.

