Eine neue Woche, ein neues Lineup bei Deals with Gold. Xbox Live Gold-Mitglieder können sich wieder über ein neues exklusives Angebot im Microsoft-Store freuen, das diesmal vor allem reduzierte Titel für Rennspiel-Fans in petto hat.

Unter anderem können wir uns diesmal das erst Kürzlich veröffentlichte Burnout Paradise Remastered und Dirt 4 günstig für Xbox One sichern. Hier eine Auswahl der reduzierten Spiele:

Deals with Gold - reduzierte Spiele für Xbox One

Frühlings-Sale mit vielen reduzierten Add-ons

Gleichzeitig startet Microsoft ein großes Frühlings-Angebot, bei dem sich alles um Erweiterungspacks dreht. Zahlreiche Add-ons findet ihr aktuell günstiger im Store. Wie immer setzt der Kauf jedoch das Hauptspiel voraus, es handelt sich also nicht um "Stand Alone"-Titel.

Dieses Angebot steht allen Xbox One-Besitzern offen - egal, ob mit oder ohne Gold-Mitgliedschaft. Hier eine Auswahl der reduzierten DLCs:

Sowohl die Deals with Gold als auch der Frühlings-Sale sind ab sofort live und enden am 16. April 2018. Danach fährt Microsoft den nächsten der Deals with Gold aus.

