Xbox One-Exclusive kommt jetzt doch noch für die PS4, mit neuem Modus

Below verlangt Spielern einiges ab: Ihr könnt durch einen Treffer sterben, leidet Hunger sowie Durst, müsst immer wieder von vorn anfangen, wenn ihr das Zeitliche segnet und könnt obendrein auch noch ausbluten. Aber jetzt erscheint das bisher Xbox One-exklusive Hardcore-Roguelike nicht nur für die PS4, sondern bekommt auch noch einen sehr viel zugänglicheren Explore-Modus spendiert.

Below kommt für die PS4, mit einfachem Explore-Modus

Entwickelrstudio Capybara bringt Below noch dieses Frühjahr auch auf die PlayStation 4. Bisher war der Titel nur Xbox One- oder PC-Besitzern vergönnt.

Was ist Below? In Below erkunden wir eine düstere und feindselige Welt unter der Erde. Dabei bekommen wir es nicht nur mit haufenweise Gegnern und Fallen zu tun, sondern müssen uns auch noch um uns selbst kümmern, indem wir essen und trinken.

Zusammen mit dem Aufbau eines Roguelikes macht das das Ganze zu einem der schwierigsten Spiele überhaupt. Jeder Bildschirm-Tod bedeutet, dass wir wieder von vorn anfangen müssen – Below kennt da keine Gnade. Zumindest bisher.

Explore-Modus: Jetzt gibt es nämlich gute Neuigkeiten für alle, die auf den grandiosen Soundtrack und das außergewöhnliche Art-Design von Below stehen, aber vom Schwierigkeitsgrad abgeschreckt wurden: Das Spiel erhält einen sehr viel einfacheren Erkundungs-Modus, der die Einstiegshürde senkt.

Seht euch den PS4-Ankündigungstrailer an:

Das ändert sich im Explore-Modus

Wer sich furchtlos der bisher standardmäßigen Herausforderung von Below stellen will, kann das immer noch tun. Das bisherige Spielerlebnis heißt zukünftig Survival-Modus und funktioniert wie gewohnt.

Der Explore-Modus bietet unter anderem die folgenden Änderungen:

Kein Hunger & Durst mehr

Keine Insta-Kills mehr

Sämtlicher Schaden funktioniert als Blutung & Blutungen können gestoppt werden

Lagerfeuer dienen als permanente Speicherpunkte

Freut ihr euch auf den neuen Modus und den PS4-Release?