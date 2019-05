Keine Sorge, in dieser News findet ihr keine Spoiler zur neuen Staffel. Was ihr jedoch findet, ist die Auflösung der Teaser, die Microsoft in den vergangenen Tagen auf Twitter zum Thema Game of Thrones geteilt hat. Nachdem viele bereits an einen exklusiven Titel der Fantasy-Serie für die Xbox One dachten, haben wir jetzt die Auflösung in Form zwei neuer Konsolen im GoT-Design. Dabei handelt es sich jeweils um die Xbox One SAD-Edition.

Welche Designs der SAD-Edition gibt es?

Haus Targaryen-Edition

Night King-Edition

Wie die beiden Konsolen aussehen, seht ihr hier:

Die Targaryen-Edition erscheint ganz in der Farbe braun. Neben Drachenschuppen und dem Wappen des Hauses befindet sich das Logo der Serie auf der Oberseite der Konsole. Die Night King-Edition hingegen kommt thematisch passend im eisblauen Look.

Ihr könnt die Konsolen gewinnen

Falls euch die beiden Designs gefallen, habt ihr auch aus Deutschland die Chance eine der Konsolen zu gewinnen. Die Teilnahmebedigungen sind sogar recht einfach. So geht's:

Twitter: Um die Targaryen-Edition zu gewinnen, müsst ihr lediglich den Tweet von @Xbox retweeten.

Facebook: Die Teilnahme am Gewinnspiel der Night King-Edition ist ebenfalls denkbar einfach. Ein Like genügt und schon befindet sich euer Name im Lostopf.

Welche Konsole ist euer Favorit?