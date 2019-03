Bereits Anfang März machten Gerüchte die Runde, dass Microsoft schon bald ein neues Xbox One-Modell vorstellen wird. Und zwar eines, das komplett auf Downloads setzt und dementsprechend ohne Disc-Laufwerk auskommt. Der Name: Xbox One S All-Digital Edition.

Seitdem war Funkstille um das Thema, doch jetzt wird die Gerüchteküche erneut befeuert. Und zwar von Windowscentral, die den Release-Termin für die Konsole sowohl Details zur Verpackung der All-Digital Edition erfahren haben wollen, die zudem das Design der Konsole zeigen.

Demnach plant Microsoft die Ankündigung der disc-losen Konsole für Mitte April, der Launch soll dann im Mai, genauer gesagt am 7. Mai 2019 erfolgen - und zwar in allen Ländern, in denen die Xbox One bislang verkauft wird.

Ähnliches Design, günstigerer Preis

Mockup erstellt: Ebenfalls interessant sind die Details, die Windowscentral zur Verpackung erfahren hat. Basierend darauf wurde ein Mockup in Photoshop erstellt, das auch Rückschlüsse auf das Design der Konsole zulässt. Hinweis: Hierbei handelt es sich NICHT um die "echte" Verpackung.

Bildquelle

Glaubt man dem Mockup, so ähnelt die All-Digital-Variante sehr stark der aktuellen Xbox One S, nur der Auswurfknopf für Disks sowie das Laufwerk fehlen logischerweise.

Symbolisiert wird das auf der Verpackung zudem durch ein Symbol, das eine durchgestrichene Disc zeigt. Angeblich soll die All-Digital Edition den zudem den bislang günstigsten Preis aller Xbox One-Modelle bekommen.

Wir haben Microsoft um ein Statement zu den Gerüchten gebeten und werden diese News ergänzen, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Wie findet ihr die All-Digital Edition?