Während der Black Friday Woche und der Cyber Week gab es die Xbox One S bereits zum Spitzenpreis von 169 Euro. Nun unterbietet Euronics dieses Angebot nochmal und bietet das interessante Bundle aus Xbox One S 1 TB und Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition für nur 149 Euro an. Das ist der absolute Bestpreis und wer noch keine Xbox One hat, sollte sich diesen Deal genau anschauen.



Wie lange das Angebot gilt, ist leider nicht bekannt. Laut Euronics liegt die Lieferzeit bei 1 bis 3 Werktagen. Rechnet also nicht damit, dass ihr es pünktlich zu Weihnachten erhaltet. Ihr könnt die Konsole entweder im Markt in Mülheim-Kärlich abholen oder für 4,99 Euro Versandkosten zu euch liefern lassen. Mit Versand liegt der Gesamtpreis also bei 153,99 Euro.

Xbox One S Bundle mit Star Wars

Das bietet das Bundle: Ihr bekommt die Xbox One S 1 TB in Weiß. Zudem gibt es Star Wars Jedi: Fallen Order in der Deluxe Edition gratis dazu. Des Weiteren enthalten sind ein Monat EA Access, ein Monat Xbox Game Pass und ein Monat Xbox Live Gold. Bei diesen Abos handelt es sich jeweils um Testversionen. Alles zusammen kostet euch das Bundle 149 Euro plus Versandkosten. Ein enorm starker Preis.



Neben dem Gaming-Aspekt, kann die Konsole auch also Home Entertainment genutzt werden. Sie besitzt ein 4K-Blu-ray-Laufwerk und kann daher Filme in 4K abspielen.

Xbox One S Star Wars Bundle kaufen

