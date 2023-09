Xbox Series X|S + Xbox One: Neues System-Update gibt Spiele-Aufnahmen ein Verfallsdatum – so könnt ihr eure Daten sichern

Aufzeichnungen eurer Spiele werden künftig nicht mehr automatisch zum Xbox-Netzwerk hochgeladen.

In den vergangenen Monaten hat Microsoft viele essenzielle Neuerungen auf die Xbox One und Xbox Series X|S gebracht. Darunter eine runderneuerte Such-Funktion, ein umgestalteter Home-Bildschirm – der aber auch für Unmut sorgte – und der Messenger-Dienst Discord. Heute folgt noch ein 'Bonus-Update', das den Video- und Screenshot-Upload umkrempelt sowie Spiele-Events auf die Startseite packt.

Sichert eure Aufzeichnungen!

Mit dem 784 Megabyte kleinen Patch auf Betriebssystemversion 10.0.25398.2258 ändert sich vor allem das automatische Hochladen eurer aufgenommenen Screenshots und Spiele-Clips.

Der automatisierte Upload funktioniert künftig ausschließlich über Microsofts Cloud-Dienst OneDrive.

Das Hochladen zum Xbox-Netzwerk kann nur noch manuell über die Aufzeichungs-App durchgeführt werden. Diese findet ihr unter Meine Spiele & Apps > Apps.

Für das Xbox-Netzwerk gilt zudem ab heute ein Verfallsdatum: Hochgeladene Bilder und Videos werden nach 90 Tagen unwiderruflich gelöscht! OneDrive ist von nun an also der einzige permanente Online-Speicher.

Lokale Aufnahmen bleiben euch zum Glück weiterhin erhalten, sind eure Online-Kopien aus dem Xbox-Netzwerk verschwunden, könnt ihr sie also immer noch von eurer Konsole aus aufrufen oder neu hochladen.

Kompletter Umstieg auf OneDrive?

Es ist durchaus möglich, dass es dem Clip- und Screenshot-Sharing im Xbox-Netzwerk bald völlig an den Kragen geht, da mit OneDrive ein plattformunabhängiger Service bereitsteht, der nahezu denselben Funktionsumfang mitbringt.

Microsoft bietet zumindest schon jetzt eine Hilfe bei der Umstellung auf OneDrive in der Aufzeichnungs-App an:

Klickt auf "Weitere Details", dann wird euch der Umstieg auf OneDrive erklärt.

Neue Event-Übersicht

Das September-Update konzentriert sich nicht nur auf den Bild- und Video-Upload, sondern auch auf den Home-Bildschirm. Dort wird euch zukünftig angezeigt, wann und wie lange saisonale Events in euren Lieblingsspielen stattfinden. Microsoft integriert also die bisher als 'Beta' deklarierte Event-App direkt in die Startseite.

Wir konnten die Events nach dem Update bisher nicht entdecken, so sollen sie aber aussehen, sobald die Software-Aktualisierung vollständig ausgerollt wurde:

Events sollen über dem Community-Reiter angezeigt werden.

Weitere Neuerungen

Neben den beiden größeren Änderungen, sind auch noch zwei kleinere Anpassungen in der September-Aktualisierung enthalten:

Medien-Apps werden bei der Einrichtung vorgeschlagen: Startet ihr eure Xbox zum ersten Mal oder habt sie zurückgesetzt, könnt ihr bei der Erstinstallation festlegen, welche Streaming-Dienste ihr nutzen wollt.

Startet ihr eure Xbox zum ersten Mal oder habt sie zurückgesetzt, könnt ihr bei der Erstinstallation festlegen, welche Streaming-Dienste ihr nutzen wollt. Neue Shop-Kategorie für Sport-Apps (nur USA): Im September und Oktober wird es im US-amerikanischen Xbox-Store eine zentrale Anlaufstelle für Streaming-Apps mit Sport-Fokus geben.

Habt ihr in den System-Einstellungen eurer Xbox "Meine Konsole immer aktualisieren" aktiviert, erscheint eine Update-Aufforderung beim nächsten Start der Konsole. In demselben Menü könnt ihr den Patch aber auch manuell anschieben.

Alternativ erscheint die Meldung, wenn ihr euch mit Xbox Live verbindet oder ein Spiel startet.

Dieses Mal solltet ihr damit auf jeden Fall ein bisschen zügiger sein, sofern ihr Aufzeichnungen behalten wollt, die ihr im Xbox-Netzwerk hochgeladen und von der Konsole gelöscht habt. In diesem Fall bekommt ihr sie nach Ablauf der neuen 90-Tage-Frist nicht mehr zurück!

Nutzt ihr das Xbox-Netzwerk eigentlich zum Sharing? Oder habt ihr Screenshots und Clips auf andere Art und Weise geteilt?