Neues Xbox-Update lässt euch endlich direkt in Discord-Chats hüpfen

Discord kann auf der Xbox bereits seit Kurzem benutzt werden, aber es gab noch einen Wermutstropfen. Der entfällt jetzt aber auch endlich komplett, wenn ihr den Voice Chat-Service für eure Unterhaltungen benutzt: Ihr benötigt nun gar kein zwischengeschaltetes Smartphone mehr, sondern könnt direkt über die Konsole in den Gruppen-Chat eurer Wahl gelangen.

Wer wie ich online meist mit mehreren Menschen auf unterschiedlichen Plattformen zusammenspielt, kommt um Discord eigentlich kaum herum. Das bedeutete aber lange Zeit für Konsoleros, irgendwie mit doppelten Kopfhörer- und Headset-Lösungen herum hantieren zu müssen – alles andere als ideal. Aber zum Glück gibt es seit einigen Wochen endlich Discord ganz regulär auf der Xbox.

Allerdings hatte das bis jetzt noch einen entscheidenden Nachteil:

Der Umweg entfällt jetzt aber: Richtig gelesen! Ihr müsst dank des neuesten Xbox-Updates jetzt keine zwischengeschaltete Smartphone-App mehr nutzen. Das macht die Nutzung noch viel angenehmer und kommt wirklich allen gelegen, die den Umweg über das Telefon offenbar zu recht als unnötigen Zwischenschritt angesehen haben und davon genervt waren.

So funktioniert's: Um einem Discord-Voicechat beizutreten, müsst ihr jetzt einfach nur noch Discord über den Partes & Chats-Punkt öffnen. Dann seht ihr alle Discord-Server, denen ihr beigetreten seid und könnt einen Voicechat aussuchen. Ihr seht auch bereits anhand der Profilbilder, wer sich in dem Channel bereits unterhält (via: Xbox).

So sieht das dann zum Beispiel aus:

Vorher müsst ihr bereits euren Discord-Account mit eurem Xbox-Konto verbunden haben. Geräuschunterdrückung gibt es ebenfalls mittlerweile, auch auf der Xbox.

Außer dieser Verbesserung der Discord-Integration gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Inhalte.

Wunschlisten-Benachrichtigungen: Ihr könnt euch jetzt benachrichtigen lassen, wenn Titel auf eurer Wunschliste im Angebot sind. Außerdem gibt es jetzt eine "als Geschenk kaufen"-Option.

Neue Capture-App für Screenshots und Gameplay-Clips

Noch mehr Einstellungs-Möglichkeiten und Stromspar-Optionen

Live streamen: Ihr könnt jetzt mit Twitch, Lightstream oder Streamlabs Studio direkt von eurer Xbox aus streamen.

Controller-Vibrationen beim Cloud Gaming: Als Beta-Version wird die Rumble-Funktion auch auf dem PC und Mac aktiviert, wenn ihr Xbox Cloud Gaming nutzt und haptisches Feedback wollt.

Neue Empfehlungen für Einstellungen: Falls ihr nicht sicher seid, wie ihr euer Audio-Setup optimal einrichten sollt, helfen euch vielleicht diese neuen Empfehlungen.

Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Sony demnächst ebenfalls eine ordentliche Discord-Integration für PS4 und PS5 anbietet. Falls dann irgendwann auch noch Nintendo mit der Switch nachziehen sollte, stünde dem absoluten Crossplay-Glück mit gleichzeitigen Unterhaltungen endlich wirklich nichts mehr im Wege.

Nutzt ihr Discord auf der Xbox? Was wünscht ihr euch von zukünftigen Updates?