Xbox-Update für April 2023 ist live und das steckt alles drin

Ladet euch fix das Update für eure Xbox-Konsole herunter.

Microsoft wird im April 2023 ein neues Update für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlichen. Das Update wird zwei neue Funktionen liefern, die zum einen das Suchen erleichtern und zum anderen etwas Energie sparen.

Die beiden neuen Features, die mit dem April-Update kommen, sind die folgenden:

Aktualisierte Xbox-Suchfunktion

Anpassbare Energieeinstellung für die aktiven Stunden

Aktualisierte Xbox-Suchfunktion: Mit der überarbeiteten Suchfunktion sollen sich Spiele und Filme noch leichter finden lassen als zuvor. Das Update bringt nicht nur einen neuen Look, sondern auch galerieähnliche Suchergebnisse.

Ein weiteres Feature sind sichtbare Filterkategorien, die mit den RB/LB-Tasten navigiert werden können. Außerdem gibt es für Filme und Serien nun die Option, sie direkt auf YouTube zu suchen.

Wie öffne ich die Suchfunktion? Hierfür müsst ihr auf die Suchschaltfläche oben auf dem Dashboard klicken und dann die Y-Taste auf eurem Controller drücken. Alternativ zur Y-Taste könnt ihr das Lupensymbol im Guide suchen.

Die neue Suchfunktion auf einen Blick.

Anpassbare Energieeinstellung für die aktiven Stunden: Mit der neuen Funktion spart ihr einiges an Strom und habt damit am Ende des Jahres mehr Geld in eurer Tasche.

Im Normalfall verbraucht die Xbox-Konsole nämlich 10-15 Watt im aktiven Zustand. Mit der neuen Funktion werden die aktiven Stunden beendet und der Stromverbrauch auf 0,5 Watt heruntergefahren.

Wie stelle ich die Energiesparoption ein? Geht über Einstellungen auf Allgemein und dann zu Energieoptionen. Dort könnt ihr die Option „Herunterfahren“ (Energiesparmodus) wählen, um Energie zu sparen und trotzdem die neuen Xbox-Updates herunterzuladen.

Des Weiteren können hier nun die aktiven Stunden angepasst werden. Dabei handelt es sich um einen von euch festgelegten Zeitraum, in dem ihr wahrscheinlich die Xbox-Konsole nutzen wollt. Nach diesem Zeitraum wird die Konsole in den eingangs erwähnten Ruhemodus mit nur 0,5 Watt Verbrauch heruntergefahren.

Die Funktion hat den Vorteil, dass ihr in den aktiven Stunden eure Konsole schneller hochfahren könnt und sie für Aktivitäten wie Remote Play und zur Installation von Spielen von unterwegs aus zur Verfügung steht. Außerhalb der aktiven Stunden kann sie nur noch automatische Updates empfangen.

Was haltet ihr von dem Xbox-Update für April 2023? Welche Funktionen hättet ihr euch sonst noch gewünscht?