Neuer Xbox-Home Screen sorgt für viel Ärger, obwohl er noch nicht mal richtig da ist

In den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen wird ein neuer Home-Bildschirm für die Xbox Series X|S und Xbox One ausgerollt. Das aktuelle Design berücksichtigt zwar das Feedback der Fans aus dem Insider-Programm, aber nicht durchweg, denn ein Aspekt nervt euch noch immer – die vermaledeite Werbung!

Eigentlich hat Microsoft mit der neuen Home-Benutzeroberfläche viel richtig gemacht. Die Kacheln sind endlich kleiner und geben mehr Blick auf die tollen Hintergründe frei.

In der zweiten Reihe taucht zwar Werbung auf, nimmt aber durch die schlankeren UI-Elemente weniger Platz ein. Damit scheinen Xbox-Spieler*innen auch keine Probleme zu haben, wohl aber mit den Leisten darunter.

Das liegt an vielzähligen Neuerungen, die viele Fans als überflüssig betrachten: Listen mit Spielen, die sie gar nicht besitzen und damit nicht auf der Startseite brauchen. Etwa die meistengespielten Titel auf Xbox Live oder im Game Pass.

Insbesondere die Top-Hits stoßen dabei auf wenig Gegenliebe, da sie sich über die Monate kaum ändern und viele Spieler*innen die Titel gar nicht gekauft oder installiert haben.

Ein Kommentierender auf Reddit schreibt beispielsweise, dass er lieber Titel darin sehen würde, die er selbst auch gespielt hat:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Reddit-Inhalt

Die Game Pass-Reiter mit den jüngsten Neuerscheinungen und beliebtesten Titeln werden zudem als penetrante Werbung für den Abo-Dienst empfunden, da sie so vielzählig eingeflochten wurden. Genau wie ein großer Block zu Streaming-Apps und Angeboten zu Filmen.

Einige User gehen sogar so weit und sagen, dass Microsoft den Xbox-Store effektiv zum Dashboard gemacht hat.

Am beliebtesten bei Game Pass, neu bei Game Pass, kürzlich hinzugefügt bei Game Pass, Empfehlungen im Store - oder auch: Werbung am laufenden Band.

Nur nebensächlich ginge es um die Vorlieben der Nutzer*innen und ihre bereits gekauften Spiele, da die individuell festgelegten Pins nur einen Platz einnehmen dürfen. Beim vorherigen Dashboard war es noch möglich, ihre Position nach ganz oben zu verändern oder Game Pass- und Store-Leisten komplett zu entfernen.

Das Anpassungsmenü war mal per Tastendruck erreichbar und konnte Game Pass-Werbung entfernen. You will be missed!