Bei OTTO und Amazon gibt es ein paar richtig starke Angebote für die Xbox One X. Jetzt scheint die beste Zeit sich die Konsole noch zu kaufen. Der Preis ist niedrig und zunächst bekommt die Xbox Series X keine exklusiven Titel. Entsprechend könnt ihr die neuen Spiele auch auf eurer Xbox One X spielen und die Konsole dank des Angebots nun besonders günstig kaufen.

Disney+ vorbestellen: Angebot senkt die Kosten für das Jahresabo [Anzeige]

Xbox One X mit Star Wars Jedi im Amazon Angebot

Absoluter Bestpreis: Amazon bietet euch die Xbox One X 1 TB im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition für nur 269 Euro an. Das ist der niedrigste Preis, den es für die Konsole von Microsoft bisher gab.



Top-Bundle: Die Xbox One X ist bekanntlich die leistungsstärkste Konsole dieser Generation und bietet je nach Spiel sogar natives 4K-Gaming. Dazu ist sie ein ausgezeichneter 4K-Blu-ray-Player und mit dem Xbox Game Pass könnt ihr euch für ein günstiges Abo über 100 Spiele auf die Konsole holen. Zudem bekommt ihr damit stets die neuen Microsoft-Titel über das Abo.



Besonders stark macht das Bundle allerdings das beiliegende Spiel. Star Wars Jedi ist das aktuell wohl beste Star Wars-Spiel und überzeugt als reines Singleplayer-Spiel. So kommen wir in unserem Test auch zum Fazit, dass »Jedi: Fallen Order Star Wars nicht neu erfindet. Das was es macht, macht es dafür richtig gut.«. Entsprechend gibt es eine sehr gute Wertung von 85 Punkten.

Xbox One X Bundles zum Spitzenpreis bei OTTO

OTTO mit Xbox Bundle-Vielfalt: Bei OTTO könnt ihr euch zudem noch ein paar besondere Bundles für die Xbox One X kaufen. Ihr bekommt die Konsole von Microsoft im Bundle mit Forza Horizon 4 inklusive LEGO-DLC. Dazu gibt es entweder ein Gaming-Headset oder einen 24 Zoll Monitor von HP dazu. Zieht man die Einzelpreise der Zugaben vom Kaufpreis des Xbox-Bundles ab, ergeben sich daraus ebenfalls Bestpreise für die Konsole.

Bei OTTO könnt ihr zudem zu jeder Xbox One X noch den Xbox Game Pass Ultimate für drei Monate für nur 9,99 Euro dazu kaufen. Wie oben bereits beschrieben, lohnt sich dieser sehr und im Ultimate Pass ist zudem noch Xbox Live Gold enthalten.

Weitere Xbox-Angebote bei OTTO

OTTO Angebot: Nintendo Switch Lite mit SteelSeries-Headset günstiger [Anzeige]