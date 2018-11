Microsoft und Sony bringen offenbar ihre Next Gen-Konsolen in Stellung. Bisher werden die Geräte liebevoll PS5 und Xbox Scarlett genannt, dabei handelt es sich aber lediglich um Codenamen.

Microsoft hat die nächste Xbox immer noch nicht offiziell angekündigt. Aber dafür wirft jetzt eine Reihe Stellenausschreibungen neues Licht auf die kommende Next Gen-Konsole.

Microsoft arbeitet an der nächsten Hardware-Generation

Auf der offiziellen Microsoft-Seite gibt es gleich mehrere Stellenausschreibungen, in denen es explizit um die nächste Hardware-Generation des Unternehmens geht.

Für folgende mit der Xbox in Verbindung stehende Stellen sucht Microsoft Leute:

PS5 & Xbox Scarlett

Next Gen-Ankündigung erfolgt laut Analyst 2019

Offenbar mehrere Xbox-Modelle in Planung

In den Stellenausschreibungen ist unter anderem die Rede von "zukünftigen Xbox-Design-Projekten" sowie von unterschiedlichem Zubehör und SSD-Speichern für die kommende Konsolen-Generation.

Darüber hinaus spricht Microsoft hier auch explizit von mehreren Konsolen, die da kommen sollen. Die eindeutige Erwähnung des Plurals könnte bedeuten, dass sich die Gerüchte bewahrheiten.

Im Juli berichteten wir bereits über einen angeblichen Leak. Demzufolge plane Microsoft, eine klassische Konsole sowie eine Streaming-Plattform auf den Markt zu bringen. Die Stellenausschreibung untermauert dieses Gerücht.

Kommt die Xbox Scarlettt mit und ohne Disk-Laufwerk?

Möglicherweise kommt also tatsächlich eine Konsole mit Disk-Laufwerk auf den Markt – während eine andere Version darauf verzichten und voll auf Online-Anbindung, Downloads und Streaming setzen könnte.

Andererseits plant Microsoft vielleicht auch noch einmal eine Aufteilung der Generation, ähnlich wie es bei Xbox One S und Xbox One X der Fall war: So könnte eine etwas schwächere Version besonders günstig daherkommen und die andere sehr viel leistungsstärker sein.

Vorerst noch eine Nische

Streaming wird Konsolen nicht ersetzen

Was haltet ihr von den Stellenausschreibungen und was erwartet ihr von den kommenden Xbox-Konsolen?

Xbox One S - Bilder der Slim-Konsole ansehen