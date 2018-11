PS5 & Xbox Scarlett - Next Gen-Ankündigung erfolgt laut Analyst 2019

PS5 und Xbox Scarlett – so heißen die Nachfolge-Konsolen zu PS4 und Xbox One momentan noch inoffiziell. Dass sie kommen, steht fest, nur wann der Launch erfolgt, das bleibt fraglich.

Diverse Gerüchte scheinen sich darüber mehr oder wenig einig zu sein. Jetzt gibt es eine neue Analysten-Einschätzung dazu, wann die Next Gen-Geräte wohl angekündigt werden könnten.

Der bekannte Videospielindustrie-Analyst Mat Piscatella stößt dabei in dasselbe Horn wie die meisten anderen: Ihm zufolge sei es wahrscheinlich, dass die Ankündiung 2019 erfolgt.

Eigentlich wurde Mat Piscatella nach dem Schwung gefragt, den PS4 und Xbox One in Sachen Verkaufszahlen genießen. Beziehungsweise danach, wie lang er glaubt, dass dieses Momentum anhält.

Er erklärt, es sei wahrscheinlich, dass die Verkaufszahlen im nächsten Jahr sinken, gemeinsam mit dem Stern der Konsolen und dem ihres Lebenszyklus'.

Im selben Atemzug heißt es in seinem Tweet, dass das zeitlich mit der Ankündigung der Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Scarlett zusammenfallen könne – was auch immer das dann bedeute.

Der Nintendo Switch sagt Mat Piscatella allerdings voraus, dass sie ihr Momentum bewahren könne. Wenn die Konsole in ihr drittes Kalenderjahr startet, werde sie sich weiterhin gut schlagen.

I anticipate declines next year for PS4 and Xone, along with a next gen (whatever that may mean) announce. Expect positive Switch momentum as it goes into 3rd calendar year. But yeah, doubt it lasts.