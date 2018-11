PS5 & Xbox Scarlett - Streaming wird Konsolen nicht ersetzen, sagt Phil Spencer

Im Streaming liegt die Zukunft. Zusammen mit Abonnements. Die halbe Branche wiederholt dieses Mantra gebetsmühlenartig.

Aber klassische Konsolen werden wohl trotzdem noch eine ganze Weile da bleiben. Wenn sie überhaupt jemals ersetzt werden, dauert es noch eine ganze Weile, sagt Phil Spencer.

Cloud Streaming als Alternative: Auch wenn beinahe alle größeren Player der Videospielindustrie mit Streaming-Abos experimentieren, glaubt Phil Spencer, dass die klassischen Konsolen wie PS4 und Xbox One erstmal nicht ersetzt werden.

Sollte das jemals überhaupt der Fall sein, werde das noch viele, viele Jahre dauern. Der Xbox-Chef glaubt also nicht daran, dass es schon bei den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Scarlett der Fall sein könnte.

Es wird vielfältiger. Die Spieler sollen durch das Spiele-Streaming aus der Cloud in die Lage versetzt werden, alle Titel spielen zu können. Egal, welche Hardware sie haben.

In Zukunft können sie dann aus noch mehr Optionen wählen, wie sie das tun möchten, wenn es nach Microsofts Phil Spencer geht. Gegenüber dem YouTube-Kanal Level Up sagt er Folgendes:

"Nicht alle Geräte sind in der Lage, die großartigen High Fidelity-Spiele abzuspielen [...] also ist Streaming in diesen Szenarien eine Option."