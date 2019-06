Wie heißt Xbox Scarlett am Ende? Microsoft weiß es selbst noch nicht

Auf der E3 2019 hat Microsoft schon ein wenig den Vorhang gelüftet und ein paar Details zur nächsten Konsole verraten - etwas den Release (Ende 2020), das technische Grundgerüst und auch den Namen: Project Scarlett.

Das ist allerdings nicht die finale Bezeichnung des Systems, sondern ein Codename, der während der Entwicklung benutzt wird. Bleibt die Frage: Gibt es überhaupt schon einen endgültigen Namen für die nächste Xbox?

Das Kind hat noch keinen Namen

Diese Frage wurde auch Xbox-Chef Phil Spencer gestellt, der in einem Interview mit Giant Bomb ganz offen zugab:

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Name ist. Wir haben nicht mal eine Liste von möglichen Namen."

Sieht also ganz so aus, als würde sich die Namensfindung noch etwas hinziehen, was aber auch nachvollziehbar ist, immerhin muss sich Microsoft erst noch auf die finalen technischen Komponenten und den Preis festlegen.

Es bleibt spannend: Was die Namensgebung betrifft, ist die nächste Xbox in der Next-Gen sicherlich das spannendere System. Denn während bei Sony davon auszugehen ist, dass an den Namen der nächsten PlayStation einfach eine "5" angehängt wird, sind Vermutungen bei Microsoft nach "Xbox", "Xbox 360" und "Xbox One" nicht ganz so einfach.

Alles weiteren Gerüchte und Infos zur Xbox Scarlett findet ihr in unserem Übersichtsartikel, außerdem findet ihr hier mehr zum Thema PS5 vs. Xbox Scarlett.