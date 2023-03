Xbox Bundle mit drei Spielen: Schnappt euch jetzt In-Game Boni für Fortnite, Rocket League und Fall Guys

Das Gilded Hunter Bundle mit Xbox und diversen In-Game Währungen könnt ihr euch aktuell bei MediaMarkt zum kleinen Preis holen.

Ihr spielt gerne Fortnite, Rocket League oder Fallguys und würdet euch als Sammler diverser Skins bezeichnen? Oder noch besser, ihr wolltet euch schon länger eine Xbox Series S zulegen und habt auf ein gutes Angebot gewartet? Eure Suche hat nun ein Ende! Bei MediaMarkt gibt es derzeit ein tolles Xbox Bundle.

Mit dem Gilded Hunter Bundle erwartet euch nicht nur die Xbox Series S, sondern auch diverse In-Game Währungen sowie Skins für Free-to-play Hits wie Fortnite, Rocket League oder Fall Guys. Das Ganze kostet euch nur 289,99€ inklusive kostenlosem Versand. Wenn ihr noch heute bei MediaMarkt bestellt, könnte die Konsole schon zum Wochenende bei euch sein.

In-Game Boni dank Xbox Series S Bundle

Im Gilded Hunter Bundle erwarten euch diverse Boni für Rocket League, Fortnite und Fall Guys.

Ich kenne das selbst aus Spielen wie Dead by Daylight oder höre es auch von Freunden, die Valorant oder ähnliches spielen: Man möchte am liebsten jeden Skin besitzen! Wenn ihr mich fragt, dann liegt genau hier der Spaß von solchen rundenbasierten Spielen. Ich sammele für mein Leben gerne die seltensten Skins oder greife auch mal in meinen Geldbeutel, um den neusten Skin zu ergattern.

Genau das macht für mich das Xbox Series S Bundle bei MediaMarkt vor allem aus. Ihr erhaltet für alle drei Free-to-play Spiele besondere Skins.

Für Fortnite bekommt ihr das Hunter Saber Outfit, die Saber's Fang Pickaxe, sowie The Hunt Begins Wrap. Außerdem könnt ihr eure In-Game Währung mit 1.000 V-Bucks aufstocken.

Bei Rocket League könnt ihr mit einem neuen Skin für euer Fahrzeug durch die Spielarena cruisen. Das Gilded Hunter Bundle enthält das Fennec Car, das Huntress Decal, den Orange Hexphase Boost sowie Titanium Astro CSX Wheels. Auch hier bekommt ihr 1.000 Rocket League Credits für das Spiel.

Ich hab vor allem für Fall Guys eine Schwäche. Stellt euch mal vor, ihr gewinnt nach viel Schweiß und Tränen das Turnier und könnt euren Charakter in einem super coolen Kostüm dabei zuschauen. In diesem Fall wäre das das Falltron-Ultra-Kostüm, das Falltronic-Emote, das Falltronic-Namensschild und 1.000 Show-Bucks, mit denen ihr euch sogar noch mehr Skins holen könnt!

Falls ihr noch mehr über die Xbox Series S oder über Fortnite und Rocket League nachlesen wollt, dann schaut doch mal bei folgenden Artikeln rein:

