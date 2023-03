Neuer Fortnite-Leak zeigt Skins von Leon und Claire aus Resident Evil

Bald können wir uns wohl als Leon S. Kennedy durch Fortnite ballern.

Fortnite ist für seine zahlreichen Events bekannt, in der oftmals die Welten verschiedener Videospiele, Anime oder Comics miteinander verschmelzen. So konnten wir uns in der Vergangenheit beispielsweise schon mit Geralt aus The Witcher, Son Goku oder auch Spider-Man durch's Battle Royale ballern. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde rund um den Release des Remakes von Resident Evil 4 ein weiteres Crossover-Event mit Capcoms Horrorreihe bevorstehen.

Woher stammt der Leak? Wie so oft von Hypex, der via Twitter regelmäßig und äußerst zuverlässig noch nicht offizielle Infos zu Fortnite teilt. So auch zuletzt die Inhalte von Chapter 4 Season 2.

Resident Evil-Stars wohl bald in Fortnite

Seine neuste Entdeckung sind die Skins von Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die einen klaren Hinweis darauf liefern, dass uns wohl bald ein Crossover-Event mit Resident Evil bevorsteht.

Hier könnt ihr euch die Modelle der beiden Resi-Stars anschauen - die allerdings, das sei nochmal erwähnt, weder offiziell bestätigt noch final sein müssen:

Weitere Resi-Inhalte sehr wahrscheinlich: Sollte ein solches Event kommen, sind die Skins von Leon und Claire wohl nur zwei von mehreren Inhalten aus Resident Evil, die ins Spiel kommen. Zumindest, wenn wir uns an das vergangene Crossover aus dem Jahr 2021 zurückerinnern, das auch Waffen wie den Hot Dogger aus Resident Evil 3 und weitere Items bot.

Hier könnt ihr euch den neuen Gameplay-Trailer zu Chapter 4 Season 2 anschauen:

1:29 Fortnites Gameplay-Trailer zeigt die futuristischen Bikes und Grind-Rails in Aktion

Das steckt in Chapter 4 Season 2

Seit dem 10. März sind die Fortnite-Server wieder online und damit Season 2 gestartet, die uns in die Metropole namens MEGA City führt, in der wir auf Grindrails über die Dächer sliden und auf futuristischen Bikes durch die Straßen brettern. Alle neuen Inhalte samt Patch Notes findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu Season 2.

Würdet ihr euch auf ein weiteres Crossover-Event zu Resident Evil freuen oder hättet ihr lieber Inhalte im Battle Royale gehabt, die wir in ähnlicher Form noch nicht im Spiel gesehen haben?