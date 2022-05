Neues Patent könnte der Xbox Series S ein Feature geben, das die Series X für mich überflüssig macht

Ähnlich wie Kollege Tobi oben hänge auch ich noch an den Laufwerken meiner Spielekonsolen. Man weiß ja nie, wann man nicht doch mal eine alte PS4- oder Xbox One-Disk aus der Sammlung einschieben will. Genutzt habe ich dieses Feature auf meiner PS5 bisher zwar kein einziges Mal (aber hey, ich habe mal eine Pushing Daisies DVD darauf gestartet!), aber irgendwie vermisse ich die Möglichkeit bei meiner Xbox Series S doch.



Da zumindest mir persönlich die Power der Series S reicht und ich ohnehin nur einen 60Hz-TV habe und nichts von 120 FPS-Spielen sehen könnte, würde ich mir eine Series X also primär für das Laufwerk holen. Sollte das Patent aber wirklich als Feature für die Series S kommen, wäre ich so ziemlich wunschlos glücklich mit meiner Konsole - Zumindest, bis ich mir einen 120Hz-TV gönne und das Überlegen dann unweigerlich von neuem losgeht...