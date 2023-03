Xbox Series S-Toaster ist real und unter einer Bedingung könnt ihr ihn schon vorbestellen

Es gibt jetzt einen Xbox Series S-Toaster. Ja, wirklich.

Erinnert ihr euch noch an den Xbox Series X-Kühlschrank? Was lange nur ein Meme im Internet war, kam Ende 2021 tatsächlich als echtes Produkt auf den Markt. Aber wenn ihr jetzt gedacht habt, dass das schon alles in der Kategorie "Haushaltsgeräte in Xbox-Form" gewesen ist, dann müssen wir euch enttäuschen.

Denn der neueste Schrei in jeder Gaming-Küche dürfte ein Toaster in Form einer Xbox Series S sein. Genau ein solcher ist jetzt bei einem französischen Hersteller aufgetaucht, der sich offenbar die entsprechende Lizenz geschnappt hat und auf seiner Vorbesteller-Seite schon einmal mit den wichtigsten Funktionen des Gerätes wirbt.

So bietet der Xbox Series S-Toaster unter anderem:

eine automatische Zentrierfunktion für die Toastscheiben

entfernbares Krümelfach

3 Toaster-Modi

6 Bräunungsstufen

Antirutschfüße

Die Features des Toasters in der Übersicht.

Kleiner Wermutstropfen: Es lässt sich lediglich eine Toastscheibe bräunen, die meisten Konkurrenzprodukte bieten einen Einschub für zwei Scheiben.

Falls ihr gerade schon über das Wort "vorbestellen" gestolpert seid: Ja, ihr könnt den Toaster auf der entsprechenden Seite vorab zum Preis von 60 Euro ordern bzw. euch dafür vormerken lassen, allerdings gibt es eine Bedingung, die fast alle von uns von einer Vorbestellung ausschließen dürfte.

Vorbestellungen nicht für alle möglich

Denn wie auf der Seite zu lesen ist, sind Vorbestellungen "aus logistischen Gründen" ausschließlich Menschen vorbehalten, die ihren Wohnsitz in Frankreich oder Belgien haben. Darüber hinaus wird auch das Interesse an weiteren Xbox-Produkten abgeklopft, darunter Lampen oder Aufbewahrungsboxen.

Schlechte Aussichten also für alle, die sich zukünftig ihre Toasts in der Früh stilecht in einer Series S brutzeln wollen. Bei entsprechendem Erfolg des Toasters ist natürlich nicht auszuschließen, dass es das Gerät auch irgendwann hierzulande zu kaufen gibt.

Die Xbox Series S als kleinere und abgespeckte Version der Xbox Series X geisterte lange durch die Gerüchteküche, bevor sie im September 2020 offiziell angekündigt wurde. Das kompakte Gerät ist nach wie vor der günstigste Einstieg in die Current Gen, auch wenn natürlich ein paar Kompromisse eingegangen werden müssen. Welche das genau sind, erfahrt ihr in unserem großen Test zur Xbox Series S.

Würdet ihr euch einen solchen Toaster in die Küche stellen?