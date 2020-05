Xbox Series X macht 60 FPS endlich zum Standard

Microsofts neue Konsole Xbox Series X ermöglicht dank deutlich gestiegener Hardware-Power unter anderem höhere Auflösungen und Framerates, aber auch weitere aufwändige Effekte wie zum Beispiel Raytracing. Schon auf den aktuellen Systemen sind allerdings 4K-Auflösungen möglich, Bildwiederholungsraten mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde aber absolutes Neuland im Konsolenbereich.

Dennoch gibt es viele, die befürchten, dass trotz der wesentlich potenteren Hardware trotzdem noch genügend Spiele mit einer "lahmen" Framerate von 30 Bildern erscheinen bzw. dass man sich zwischen hohen Bildraten oder hoher Auflösung entscheiden muss. Diesen Zweiflern ist jetzt Aaron Greenberg in einer Antwort auf Twitter entgegengetreten und bestätigt.

60fps will be the standard output, but the architecture allows us to support up to 120fps.