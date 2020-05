Xbox Series X - Vorgaben für Smart Delivery-Spiele? Das sagt Microsoft

Im Zusammenhang mit der Xbox Series X fällt auch immer wieder der Begriff "Smart Delivery". Spiele mit dieser Bezeichnung erscheinen Cross-Plattform auch auf der Xbox One und beinhalten kostenlos die jeweils andere Version. Kauft also jemand die Xbox One-Version des entsprechenden Spiels, kann er später bei einem Hardware-Upgrade auf die Series X eine optimierte Version für dieses System ohne weitere Kosten herunterladen. Umgekehrt funktioniert das ebenfalls.

Wir haben uns allerdings gefragt, ob Smart Delivery-Spiele für diese Bezeichnungen bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Muss eine optimierte Series X-Version eines Titels also beispielsweise mindestens 4K- Auflösung und 60 Bildern in der Sekunde liefern, um sich dieses "Branding" zu verdienen?

Wir konnten im Vorfeld der Inside Xbox-Ausgabe im Mai 2020 mit Jason Ronald von Microsoft gesprochen und haben ihn nach genau dieser Thematik gefragt. Und der hatte im Gespräch eine ziemlich eindeutige Antwort:

"Es geht uns darum, den Entwicklern mehr Entscheidungsbefugnis zu geben, und nicht, ihnen zu diktieren, was unsere Bedingungen sind. [...] Wir haben das System mit einer 'Entwickler-Zuerst'-Mentalität im Hinterkopf entwickelt."

Klingt zumindest danach, als ob die Entwickler in ihren Anpassungen ziemlich wären, auch wenn Ronald ergänzt:

"Es gibt natürlich ein paar technische Details, zum Beispiel wie die entsprechende Version angeliefert wird und in unseren jeweiligen Online-Stores erscheinen soll. "

Dank der Hardware-Leistung der Xbox Series X hat Jason Ronald aber ohnehin keine Bedenken, dass die Smart Delivery-Version entsprechend ausfallen werden und erzählt:

"The Coalition, das Gears 5 entwickelt hat, wollten bereits in der Version für die letzte Generation Features einbauen, für die sich nicht die Prozessorleistung hatten. Dazu sind sie jetzt in der Lage."