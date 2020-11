Xbox Series X - Größe, Maße, Gewicht: Die Abmessungen zur Konsole

Microsoft kleidet die Technik der Xbox Series X in ein schwarzes Gehäuse, das von der Anmutung und dem Design einem kompakten Tower-PC ähnelt. Im Konsolenbereich ist das definitiv ein unkonventionelles Design, aber keines, an das man sich großartig gewöhnen müsste. Zumal das echte Gerät den wuchtigen Ersteindruck von Bildern nicht bestätigen kann. Im Gegenteil: Die Xbox Series X wirkt sogar vergleichsweise kompakt.

Dennoch: Durch das ungewöhnliche Design passt die Xbox Series X möglicherweise nicht in jede (AV-)Regal - je nachdem, wie ihr die Konsole aufstellen wollt, natürlich. Deshalb haben wir hier nochmal die Abmessungen der Series X in der Übersicht.

Maße der Xbox Series X im Überblick

Abmessungen: 30,1 cm x 15,1 cm x 15,1 cm

30,1 cm x 15,1 cm x 15,1 cm Gewicht: ca. 4,5 Kilogramm

Horizontal oder vertikal? In vertikaler Position macht die Konsole eine etwas elegantere Figur als in horizontaler Ausrichtung. Funktionstechnisch gibt es aber keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die Konsole sowohl in stehender, als auch in liegender Position gleichermaßen gut funktioniert.

Beachtet aber: Um eine optimale Lüftung zu gewährleisten, solltet ihr insbesondere an der Oberseite (die mit den Lüftungsschlitzen mit Farbeffekt) ein wenig Platz lassen. So kann die angesaugte und warm abgegebene Luft gut entweichen.

Wie groß ist die Series S im Vergleich?

Microsoft zweite Next Gen-Konsole - die Xbox Series S - ist deutlich kompakter und leichter als die Xbox Series X. Hier dürfte es entsprechend weniger Probleme bei der Platzierung der Konsole geben.

Abmessungen: 27,5 cm x 15,1 cm x 6,4 cm

27,5 cm x 15,1 cm x 6,4 cm Gewicht: ca. 2 kg

Der Konkurrent ist deutlich größer: Denn Sonys PS5 überragt beide Konsolen in der Höhe deutlich. Vergleichsbilder aller drei Next Gen-Konsolen könnt ihr euch in unserem Vergleichsartikel anschauen.

Passt die Xbox Series X bei euch neben oder unter den Fernseher? Oder müsst ihr ein neues Regal für die Konsole anschaffen?