Xbox Series X für 329€ im Angebot: Konsole nur für kurze Zeit zum Top-Preis sichern!

So günstig wie im aktuellen Angebot könnt ihr die Xbox Series X selbst refurbished selten bekommen.

Wer die Xbox Series X zu einem möglichst günstigen Preis abstauben will, sollte dieses Angebot nicht verpassen: Bei einem großen eBay-Händler könnt ihr euch die Konsole aktuell generalüberholt zum absoluten Schnäppchenpreis von nur 329€ (UVP für Neuware: 549,99€) sichern. Selbst für eine Xbox Series X refurbished ist das ein hervorragender Deal, im Microsoft Store würdet ihr dafür derzeit noch immer 469,99€ zahlen!

Bei solchen Angeboten mit generalüberholten Geräten ist der Vorrat naturgemäß eng begrenzt. Ihr solltet also damit rechnen, dass die Xbox Series X schon sehr bald ausverkauft sein könnte.

Xbox Series X zum Schnäppchenpreis: Wer ist der Verkäufer?

Anbieter des aktuellen Angebots ist der größere eBay-Händler Favorio, der schon seit einigen Jahren auf der Plattform aktiv und auf den Handel mit gebrauchten und generalüberholten Geräten spezialisiert ist. Seine Rezensionen sind derzeit zu über 99 Prozent positiv. Wenn ihr euch eine Xbox Series X refurbished holen wollt, könnte es dafür, abgesehen von Microsoft selbst vielleicht, kaum einen vertrauenswürdigeren Verkäufer geben.

An der Xbox Series X refurbished dürftet ihr kaum Unterschiede zu einer fabrikneuen Konsole feststellen.

Xbox Series X refurbished: Was bedeutet das eigentlich?

„Generalüberholt“ oder „refurbished“ bedeutet generell, dass es sich nicht um Neuware handelt, sondern um gebrauchte Produkte oder zumindest um Produkte, deren Verpackung beschädigt oder schon einmal geöffnet wurde. Die Geräte wurden allerdings vom Verkäufer überprüft, gereinigt und möglicherweise repariert und neu verpackt.

Beim aktuellen Angebot mit der Xbox Series X handelt es sich laut Favorio um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die kaum benutzt wurden und sich in hervorragendem Zustand befinden. Sie können allenfalls leichte Gebrauchsspuren aufweisen, womit in der Regel Schäden an der Verpackung oder Fingerabdrücke gemeint sind. Die Xbox Series X selbst dürfte von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

Für die Xbox Series X solltet ihr euch ein Kabel holen, das HDMI 2.1 unterstützt. Es gibt allerdings viele Kabel auf dem Markt, die nicht das obige Zertifikat besitzen und trotzdem die vollen 120 FPS bei 4K-Aufösung liefern.

Nur einen Haken gibt es dabei: Das HDMI-Kabel ist nicht mehr enthalten. Falls ihr keines zuhause habt, müsst ihr euch also selbst noch ein Kabel besorgen, und zwar möglichst eines, das HDMI 2.1 unterstützt, um das volle Potential der Konsole von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung ausnutzen zu können. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

