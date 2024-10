Xbox Series X im Angebot: Schnappt euch die Konsole jetzt zum Spitzenpreis im MediaMarkt-Sale!

Dank einer großen MediaMarkt-Aktion könnt ihr euch die Xbox Series X an diesem Wochenende günstig schnappen!

Die große Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt ist eine hervorragende Gelegenheit, Konsolen günstig abzustauben. Neben der PS5 Slim und der Nintendo Switch gibt es auch die Xbox Series X zum Schnäppchenpreis. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 28. Oktober um 7 Uhr morgens, falls es nicht sogar schon vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Durch den Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer sinkt der Preis von 519€ (UVP: 549,99€) auf nur noch 436,14€ bei kostenlosem Versand. Alternativ findet ihr den Deal auch bei Saturn, ansonsten ist laut Vergleichsplattformen kein anderer Shop derzeit auch nur annähernd so günstig. Falls euch dieser Deal trotzdem noch eine Preisklasse zu hoch ist, könnt ihr stattdessen zur Xbox Series S greifen, die es in beiden Versionen mit 1 TB oder 512 GB Speicherplatz im Angebot gibt:

Mehr zum großen MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale mit tausenden Angeboten erfahrt ihr hier:

Xbox Series X oder Xbox Series S kaufen: Welche Konsole ist die richtige für mich?

Vielspielern würden wir auf jeden Fall die Xbox Series X empfehlen. Wer die Konsole nur gelegentlich oder als reine Game-Pass-Maschine nutzt, kann auch zur Xbox Series S greifen.

Auch wenn alle Spiele, die auf der Xbox Series X laufen, ebenfalls auf der Series S funktionieren, ist die günstigere Konsole nicht so leistungsstark und verfügt zudem über kein Disc-Laufwerk. Wer viel spielt und sich auch viele Spiele kauft, ist mit der Xbox Series X besser beraten, nicht nur weil sie die bessere Grafik bietet, sondern auch weil Spiele manchmal physisch günstiger sind als digital und ihr den Aufpreis deshalb früher oder später wieder reinholen könnt.

Die Xbox Series S lohnt sich hingegen vor allem für diejenigen, die weniger spielen oder die hauptsächlich auf einer anderen Plattform wie der PS5 zu Hause sind und die Xbox nur als Zweitkonsole brauchen, um keine Exklusivtitel zu verpassen. Auch dann, wenn ihr einfach nur möglichst günstig den Xbox Game Pass nutzen wollt, der bereits hunderte Spiele enthält, und nur selten weitere Titel dazukaufen möchtet, ist die Series S eine gute Wahl.

