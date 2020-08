Die Controller-Kompatibilität dürfte kein großes Argument dafür sein, ob sich jemand für die Xbox Series X oder die PS5 entscheidet. Trotzdem wies Samuel Bateman, der Marketingchef von Xbox UK, extra nochmal auf die umfangreiche Kompatibilität des Xbox One Controllers hin, was wohl auch als netter Seitenhieb für Sony gedacht war.

Microsofts Controller sind kompatibler

Sony kündigte frisch an, dass der DualShock Controller der PS4 nur eingeschränkt auf der PS5 funktionieren wird. Der PS4-Controller kann zwar auf der PS5 genutzt werden, jedoch nicht für PS5-Spiele. Ein Umstand, der nicht jeden begeistern dürfte. Immerhin ist jede mögliche Kompatibilität bei den Next Gen-Konsolen gerne gesehen.

"Nur zur Erinnerung": Das dachte sich wohl auch Microsoft, die mit der Xbox Series X verstärkt auf Kompatibilität setzen. Während beispielsweise Xbox One-Spiele auf der Xbox Series X laufen werden, lobt Samuel Bateman nochmal, was für eine "ziemlich ordentliche Rückwärts- und Vorwärts-Kompatibilität" der Xbox One Controller hat:

Auf der Xbox Series X wird es demnach möglich sein, mit dem Xbox One Controller sowohl Xbox One- als auch Xbox Series X-Spiele zu spielen. Und das gilt seinen Angaben nach auch für Elite Series 2-Controller, sowie für SCUF- und alle vorherigen Controller. Wer also auch auf der Xbox Series X mit seinem Xbox One Controller spielen will, hat hier freie Wahl.

In wie fern stört es euch, dass der DualShock 4 Controller nur eingeschränkt an der PS5 genutzt werden kann? Und was sagt ihr zu dem Tweet von Samuel Bateman?