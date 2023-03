Xbox Series X: Diablo 4 Bundle jetzt kaufen und pünktlich zum Release bekommen

Im Microsoft Store könnt ihr das neue Bundle mit der Xbox Series X und Diablo 4 jetzt vorbestellen.

Microsoft hat ein neues Bundle mit der Xbox Series X und Diablo 4 angekündigt, das am 6. Juni erscheinen soll, also pünktlich zum Release von Blizzards neuem Action-RPG. Neben Konsole und Spiel enthält es mit dem Reittier Lichtträger inklusive der Waffenrüstung Gottes auch einen recht spektakulären zusätzlichen Ingame-Gegenstand. Außerdem bekommt ihr Zusatzinhalte für Diablo 3, World of Warcraft und Diablo Immortal. Im Microsoft Store könnt ihr das Bundle jetzt vorbestellen, und zwar zum Preis von derzeit 559,99€:

Das Reittier "Lichtträger" ist der wichtigste Ingame-Bonus des Xbox Series X Bundles.

Da Diablo 4 79,99€ kostet, kommt ihr selbst dann, wenn man den Wert der zusätzlichen Ingame-Gegenstände nicht einberechnet, im Vergleich zum Einzelkauf noch rund 20€ günstiger weg. Im Microsoft Store gibt es übrigens eine Preisgarantie: Falls der Preis des Bundles bis 30 Tage nach der Lieferung noch sinken sollte, bekommt ihr die Differenz erstattet.

Alternative: Xbox Series X + Diablo 4 + Game Pass

Das Bundle mit der Xbox Series X und Diablo 4 könnt ihr auch im Rahmen von Xbox All Access bekommen.

Alternativ könnt ihr das Bundle übrigens auch als Teil des Xbox All Access-Programms bekommen. Dann gibt es noch den Xbox Game Pass Ultimate obendrauf und ihr bezahlt 35,99€ im Monat für 24 Monate. Zieht man die 12,99€ ab, die der Game Pass Ultimate normalerweise monatlich kostet, bleiben für Konsole und Spiel also noch 23€ im Monat bzw. 552€ in zwei Jahren. Ihr spart hier also nochmal ein paar Euro zusätzlich.

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr neben dem Game Pass für PC und Konsole auch Xbox Live Gold, das ihr für den Online-Multiplayer der meisten Spiele braucht, sowie EA Play mit Hits wie Mass Effect Legendary oder Star Wars Jedi: Fallen Order.

Diablo 4: Was bietet das heißersehnte Blizzard-Spiel?

22:25 Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

Nach dem vergleichsweise bunten dritten Teil kehrt Diablo 4 wieder zu dem düsteren und blutigeren Stil zurück, den wir von den ersten beiden Spielen der Reihe kennen. Auch spielerisch handelt es sich um ein traditionelles Diablo, in dem wir massenhaft Monster und Dämonen schnetzeln und dabei nach immer besserer Ausrüstung suchen. Die verschiedenen Charakterklassen werden sich wohl auch wieder völlig unterschiedlich spielen. Neu ist die offene Spielwelt, die sich mehr wie aus einem Guss anfühlt als die lineareren Welten der Vorgänger. Wenn ihr mehr über Diablo 4 wissen möchtet, könnt ihr euch unsere Eindrücke von der Beta ansehen: