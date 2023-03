Diablo 4 Open Beta: 6 wichtige Dinge, die wir gern vorm Spielen gewusst hätten

Wir geben euch für die Open Beta von Diablo 4 ein paar nützliche Tipps an die Hand.

Wie sagen wir doch so schön? Nach der Beta ist vor der Beta. Während sich einige schon am vergangenen Wochenende fleißig durch den ersten Akt von Diablo 4 schnetzeln durften, wird es für viele erst in der Open Beta zum Kampf gegen Liliths Schergen kommen.

Wir sind am ersten Wochenende schon fleißig über die gesplitterten Gipfel getourt und haben ein paar Tipps und Funktionen zusammengestellt, die wir gerne schon zum Start gekannt hätten und die man leicht übersehen kann.

1. Ihr könnt eure Skill-Punkte jederzeit umverteilen

Jede Klasse spielt sich aufgrund ihrer diversen Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Praktisch, dass ihr euch mit den unterschiedlichen Spielweisen ganz unkompliziert austoben könnt. Eure Fähigkeitspunkte lassen sich nämlich jederzeit und überall neu verteilen.

Dazu müsst ihr euren Charakter-Bildschirm öffnen und auf Fähigkeiten wechseln. Per Tastendruck “Neu verteilen” könnt ihr alles zurücksetzen. Das kostet euch ab Level 15 zwar etwas Gold, die dafür benötigten Beträge sind bis Level 25 aber kaum der Rede wert.

Zur besseren Übersicht könnt ihr den Skilltree im Übrigen per Druck auf die R3-Taste auch im Vollbild anschauen. Mit viel Platz und einer Zoom-Funktion klappt die Planung des Charakters direkt viel besser.

2. Als Barbar*in die Waffen wechseln

Eine Besonderheit der Haudrauf-Klasse ist, dass ihr insgesamt vier verschiedene Waffen in drei Waffen-Arsenalen ausrüsten dürft. Die könnt ihr jedoch nicht manuell im Kampf wechseln, da diese an die einzelnen Skills gekoppelt sind. In den Einstellungen der Fähigkeiten selbst, könnt ihr allerdings auswählen, welches Waffenpaket für diese genutzt werden sollen.

Öffnet dazu ebenfalls euren Fertigkeitsbaum und drückt L3. Im folgenden Menü seht ihr alle Fähigkeiten, die ihr in die Schnellleiste ziehen könnt. Wählt ihr nun den Skill eurer Wahl aus, könnt ihr per “Waffen wechseln” von automatisch umschalten und manuell ein bestimmtes Waffen-Arsenal auswählen.

3. Transmog und Truhe nutzen

Falls ihr es vielleicht verpasst - in der Taverne der Hauptstadt Kyovashad habt ihr ein eigenes Zimmer, in dem sich nicht nur eure persönliche Truhe mit allerhand Stauraum, sondern auch ein Kleiderschrank befindet. An diesem könnt ihr das Aussehen eurer Ausrüstung anpassen.

Um die entsprechenden Transmogs freizuschalten, müsst ihr die passenden Vorlagen finden und beim Schmied zerlegen lassen. Erbeutet ihr z.B. ein schickes Schwert, könnt ihr das Aussehen so im Anschluss auch für neue Klingen benutzen. Items, die ihr noch nicht für euren Kleiderschrank ergattert habt, sind in der Beschreibung entsprechend gekennzeichnet.

An dem markierten Punkt befindet sich euer Zimmer, samt Truhe und Kleiderschrank.

4. Lilith Statuen und das Renown-System

In der Open World gibt es vieles zu entdecken. Dazu gehören unter anderem die teilweise sehr gut versteckten Lilith Statuen. Diese belohnen euren Charakter nicht nur mit Erfahrung, Gold und Ansehenspunkten, sondern auch mit verschiedenen dauerhaften Attributs-Boni, wie der Steigerung eurer Stärke.

Das Besondere daran ist: Diese werden für alle eure Charaktere freigeschaltet. Auch das sogenannte Renown-System sorgt dafür, dass ihr mit einzelnen Charakteren Fortschritt für eure gesamte Truppe sammeln könnt.

In jedem der fünf Gebiete könnt ihr Renown-Punkte sammeln und so bis zu fünf Stufen freischalten. Diese winken u.a. mit Belohnungen, die für alle eure Charaktere gelten, wie z.B. einer zusätzlichen Trank-Aufladung.

5. So öffnet ihr die verschlossene Truhen

Wie es sich für ein richtiges Diablo gehört, gibt es in allen Ecken massenhaft Loot zu erbeuten. Eine ganze Menge Gold, Waffen und Rüstungen verbergen sich dabei in unterschiedlichen Truhen. Einige davon sind allerdings verschlossen und ihr benötigt dafür entsprechende Schlüssel.

Diese könnt ihr für raunende Obolusse bei der Kuriositäten-Händlerin in Kyovashad erwerben. Die besondere Währung erhaltet ihr u.a. durch absolvierte Open World-Events, die auf der Mini-Map durch orangefarbene Kreise und Symbole gekennzeichnet sind. Insbesondere, weil ihr anfangs nur 510 Obolusse in eure Tasche packen könnt, lohnt es sich, diese immer auszugeben.

Neben den flüsternden Schlüsseln könnt ihr in einer Art Glücksspiel noch unidentifizierte Gegenstände kaufen und mit etwas Glück an die Waffe eurer Träume gelangen.

6. Schaut euch das Kreismenü genau an

Mit Druck auf die Oben-Taste auf eurem Digipad öffnet ihr ein Kreismenü. In diesem stehen euch insgesamt 24 Schnellzugriff-Felder zur Verfügung. Viele sind mit Emotes belegt, die ihr nicht nur zur Kommunikation nutzen könnt, sondern hin und wieder auch für Quests oder bestimmte Altar Rätsel benötigt. Wichtig: Einige der dafür benötigten Emotes müsst ihr erst manuell hineinpacken.

Allerdings bietet das Menü auch noch handfeste Funktionen. So könnt ihr z.B. Open World-Dungeons auf Knopfdruck verlassen oder den Zoom im Spiel nutzen. Vor allem Ersteres erspart uns allerhand Zeit und schont unsere Nerven, da die Gemäuer teilweise sehr groß ausfallen.

Tobt euch aus und habt Spaß

Wir hoffen, euch helfen diese Tipps etwas weiter. Trotzdem bleibt eine Sache, die wir an dieser Stelle nochmal wiederholen möchten: Nach Ende der Beta werden all eure Charaktere gelöscht und der gesamte Fortschritt geht verloren. Bis auf zwei Titel und ein zuckersüßes Transmog-Bündel könnt ihr nichts ins fertige Spiel übernehmen.

Daher empfehlen wir euch ganz generell, einfach alles ganz zwanglos auszuprobieren, jede Klasse zumindest kurz anzutesten und so einen guten Gesamteindruck vom Spiel zu bekommen. Bereits das erste Gebiet steckt voller Dungeons, Strongholds, Events sowie Story- und Nebenmissionen. Ein Wochenende ist da wahrlich nicht sehr viel Zeit.

Steigt ihr erst zur zweiten Beta ein, oder habt ihr bereits das erste Wochenende gespielt? Habt ihr noch andere Tipps, die ihr gern mit der Community teilen wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare!