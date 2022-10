Xbox Series X: Durchsichtige Back Panels machen aus eurer Konsole einen echten Hingucker

Die Xbox Series X fällt eigentlich gar nicht auf. Der dunkle Kasten glänzt eher durch einen schlichten, unaufdringlichen Charme. Während das vielen Fans ziemlich gut gefällt, wünschen sich andere eher einen Eyecatcher. Falls ihr zu denjenigen gehört, die PCs am liebsten mit seitlichen Glasfenstern und viel RGB-Beleuchtung haben, könnten die bunten sowie durchsichtigen Back Panels hier etwas für euch sein. Die stammen vom Technik-YouTuber Modified und ihr könnt sie sogar kaufen.

YouTube-Bastler baut durchsichtige Back Panels für die Xbox Series X

Die PS5 macht mit dem ungewöhnlichen Design und ihren Seitenflügeln auf sich aufmerksam. Die beiden großen, normalerweise weißen Teile schreien geradezu danach, sich modifizieren zu lassen. Ihr könnt der Konsole mittlerweile auch diverse bunte Farben verpassen:

Bei der Xbox Series X ist das aber anders: Hier sind eigentlich eher diejenigen an der richtigen Adresse, die es lieber schlicht mögen. Aber auch für die Microsoft-Konsole gibt es jetzt eine Möglichkeit, etwas mehr Farbe ins Spiel zu bringen – wenn auch nur inoffiziell und nur auf der Rückseite.

Verschiedene Farben und durchsichtig: Auf dem Modified-YouTube-Kanal gibt es jetzt ein neues Video, in dem ausführlich erklärt wird, wie die unterschiedlichen Rückseiten entstehen. Sie existieren in verschiedenen Farben wie Blau, Grün oder Bernstein. Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind durchsichtig.

Hier könnt ihr euch das Bastler-Video mit den durchsichtigen, bunten Xbox Series X-Rückseiten anschauen:

Hier ist nicht nur zu sehen, wie die Rückseiten gebaut werden, sondern dazu gibt es auch noch haufenweise Erklärungen und Hinweise.

Der Look der Back Panels erinnert wahrscheinlich nicht zufällig an die gute alte Zeit, in der Game Boys, N64-Controller oder sonstige Hardware in durchsichtigen, farblich schimmernden Versionen angeboten wurden, die ihr Innenleben präsentierten. Falls ihr euch zurück in diese Zeit sehnt, könnt ihr jetzt zumindest die Rückseite eurer Xbox Series X so modifizieren.

Wo gibt's das? Ihr könnt die bunten Rückseiten sogar hier im Shop des YouTubers und Bastlers kaufen. Sie kommen selbstverständlich mit sämtlichen Löchern für alle Anschlüsse daher und sind mit ausreichend Lüftungsschlitzen versehen. Ihr solltet dadurch also keine Probleme bekommen, sondern nur einen neuen Look für die Xbox-Rückseite.

Wie findet ihr die durchsichtigen Rückseiten? Würdet ihr eure Xbox Series X so anpassen?