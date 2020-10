Einen knappen Monat dauert es nun noch, bis die Xbox Series X von Microsoft offiziell in den Läden steht. Deshalb laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren, schließlich wollen die produzierten Geräte in alle Welt verschifft und an die Händler weitergegeben werden.

Und wie fast immer bei Produkt-Launches sind nun ein paar erste Fotos durchgesickert, die unter anderem etliche Retail-Xbox Series X-Kartons auf Paletten zeigen.

Und da verwundert es natürlich auch nicht mehr wirklich, dass von diesen Retail-Kartons auch die ersten ausgepackt worden sind. Und von einem davon existiert ein Unboxing-Video. Willy Crow hat eine Xbox Series X in die Finger bekommen und packt die Next Gen-Konsole auf seinem Kanal aus. Das komplette Video, das die Vorfreude bei zig Vorbesteller*innen ins Unermessliche wachsen lassen dürfte, könnt ihr euch hier anschauen.

Die Konsole und was sonst noch?

Neben der Konsole selbst, die im Karton von schwarzem Schaumstoff geschützt wird, sieht man im Video auch die weiteren (überschaubaren) Inhalte der Box:

Xbox Series X-Controller samt Batterien

Stromkabel

HDMI-Kabel

Bei letzterem handelt es sich um das Highspeed-HDMI-Kabel, das benötigt wird, um sämtliche Features von HDMI 2.1 nutzen zu können.

Auch wir haben bereits eine Xbox Series X in der Redaktion, unsere Ersteindrücke zur Abwärtskompatibilität, Quick Resume und Ladezeiten lest ihr hier. Und für alle, die aktuell auf ihre vorbestellte Xbox Series X warten gilt: nur noch knapp vier Wochen durchhalten, ihr schafft das!