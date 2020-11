Xbox Series X: Fast Food-Kette verlost überraschend hässliche Konsole

Die Xbox Series X wirkt vielleicht etwas klotzig oder klobig, aber insgesamt erstrahlt sie in einem schick-schlichten Design. Aber das kann sich natürlich ändern, indem zum Beispiel jemand Karton-Griffe dran- und fiese Hähnchen-Aufkleber draufpappt. Dabei kommt dann wenig überraschend das wohl schrecklichste Custom-Design einer Xbox Series X heraus, das uns bisher untergekommen ist. Aber was soll's: Die Fast Food-Kette Bojangles verlost das Teil, also ist es wenigstens irgendwie für einen guten Zweck.

Die wohl hässlichste Xbox Series X kommt von einer Fast Food-Kette

Sie meinen das ernst: Die Fast Food-Kette Bojangles kümmert sich normalerweise eher um "Chicken 'n Biscuits", will jetzt aber auch ein bisschen vom Rummel um die Next Gen-Konsolen abbekommen. Zu diesem Zweck wurde offenbar eine eigentlich sehr hübsche Xbox Series X fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt, damit sie wie ein Essenskarton aussieht.

Der Controller bekommt einen viel zu kleinen Chicken-Aufkleber verpasst und das Gesamtbild wirkt eher ernüchternd bis erschreckend, aber darum geht es hierbei natürlich eigentlich auch nicht. Vielmehr dreht sich hier alles darum, dass Bojangles eine Xbox Series X unter allen Leuten verlost, die diesen Tweet hier retweeten und dem Bojangles-Account auf Twitter folgen:

Wir haben euch gewarnt! Es sieht wirklich sehr sehr seltsam und alles andere als hübsch aus, aber wer wirklich eine Xbox Series X will, kann hier mitmachen und die monströse Deko hoffentlich einfach entfernen, sollte er*sie gewinnen. Wir hoffen jedenfalls, dass das geht.

Ob es irgendwelche Teilnahme-Bedingungen gibt, bleibt ebenfalls recht unklar. Im Tweet ist jedenfalls keine Rede davon, dass das gute Stück nur innerhalb der USA und nicht nach Deutschland verschickt werden würde oder so. Also: Wenn ihr keine Angst vorm Chicken-Look habt, wisst ihr jetzt, was zu tun ist.

Wie gefällt euch der Chicken-Look dieser Xbox Series X? Würdet ihr euch so etwas ins Regal stellen?