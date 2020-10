Xbox Series X jetzt wieder vorbestellbar & es gibt was zu basteln

Der Release der Xbox Series X am 10. November rückt immer näher, die ersten Vorbestellerrunden sind vorbei und das Gerät ist derzeit nur noch sehr sporadisch zu bekommen. Jetzt hat Microsoft allerdings eine neue Vorbestellungsrunde angekündigt - mit einem ungewöhnlichen Goodie.

Wo kann ich die Xbox Series X vorbestellen? Ab dem 23. Oktober könnt ihr die Konsole in ausgewählten Media Märkten und Saturn-Filialen vorbestellen.

Was bekomme ich bei der Vorbestellung? In den Märkten bekommt ihr ein spezielles Vorbesteller-Kit mit einer Papp-Konsole - ja richtig gelesen - die ihr zuhause zusammenbasteln und aufstellen könnt. Die Papp-Series X hat exakt dieselben Dimensionen wie die echte Konsole, ihr könnt also schon einmal ausprobieren, wo die Konsole bei euch zuhause hinpasst.

Am Launch-Tag könnt ihr dann die Xbox Series X gegen Vorlage des Kassenzettels in der Media Markt- oder Saturn-Filiale abholen, in der ihr vorbestellt habt.

Wichtig! Diese Aktion gilt nur für die entsprechenden Filialen (nicht online!) und auch nur, solange der Vorrat reicht.

Diese Filialen bieten Vorbesteller-Kits an

In den unteren Märkten könnt ihr die Xbox Series X ab sofort vorbestellen. Hier auch nochmal der Hinweis: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Media Markt Bad Dürrheim, Schwenninger Str. 38

Media Markt Belm-Osnabrück, Weberstr. 1

Media Markt Berlin-Mitte, Grunerstr. 20

Media Markt Dortmund-Oespel, Wulfshof Str. 6-8

Media Markt Dresden-EKZ, Peschelstr. 39

Media Markt Eschweiler, Auerbachstr. 30

Media Markt Essen, Gladbecker Str. 413

Media Markt Freiburg, Bettackerstr. 1-3

Media Markt Gütersloh, Vennstr. 40

Media Markt Heilbronn, Edisonstr. 5

Media Markt Ingolstadt, Eriagstr. 28

Media Markt Köln-Hohe Straße, Hohe Str. 121

Media Markt Köln-Kalk, Vietorstr. 7

Media Markt Krefeld, Blumentalstr. 151-155

Media Markt Leipzig, Paunsdorfer Allee 1

Media Markt Leipzig Höfe am Brühl, Brühl 1

Media Markt Magdeburg-Pfahlberg, Am Pfahlberg 7

Media Markt Münster, Robert-Bosch-Str. 2

Media Markt Oldenburg, Posthalterweg 15

Media Markt Paderborn, Pohlweg 110

Media Markt Porta Westfalica/Minden, Feldstr. 32

Media Markt Potsdam, Sterncenter 4

Media Markt Reutlingen, Unter den Linden 8

Media Markt Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum

Media Markt Ulm, Blaubeurer Str. 24

Media Markt Weiterstadt, Robert-Koch-Str.18

Saturn Berlin-Alexanderplatz, Alexanderplatz 3

Saturn Berlin-Charlottenburg, Tauentzienstr. 9 EuropaCenter

Saturn Berlin-Köpenick, Elcknerplatz 8

Saturn Berlin-Leipziger Platz, Voßstr. 24

Saturn Berlin-Marzahn, Marzahner Promenade 1a

Saturn Berlin-Reinickendorf, Senftenberger Ring 15-17

Saturn Berlin-Spandau, Klosterstr. 3

Saturn Berlin-Steglitz, Treitschkestr. 7

Saturn Berlin-Tegel, Kurt-Schumacher-Damm 1-15

Saturn Berlin-Treptow, Elsenstr. 111-114

Saturn Berlin-Wedding, Badstr. 4

Saturn Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1

Saturn Bremen, Papenstr. 5

Saturn Dessau, Franzstr. 85

Saturn Dortmund-City, Westenhellweg 70-84

Saturn Dresden, Webergasse 1

Saturn Düsseldorf-Kö, Königsallee 56

Saturn East Side Mall, Tamara-Danz-Str.11

Saturn Essen, Limbecker Platz 1a

Saturn Frankfurt-Zeil, Zeil 106-110

Saturn Hagen, Mittelstr. 20

Saturn Halle, Leipziger Str. 94

Saturn Hamburg-Altstadt, Mönckebergstr. 1

Saturn Hannover, Ernst-August-Platz 3

Saturn Koblenz II, An der Römervilla 3

Saturn Köln-Hohe Straße, Hohe Str. 46-50

Saturn Köln-Maybach, Maybachstr. 115

Saturn Leipzig-Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 5

Saturn Magdeburg, Ernst-Reuter-Allee 11

Saturn München IV, Neuhauser Str. 39

Saturn München-OEZ, Hanauer Str. 77

Saturn München-Riem, Willy-Brandt-Platz 5

Saturn Neckarsulm, Roetelstr. 33

Saturn Nürnberg, Vordere Ledergasse 30

Saturn Osnabrück, Kamp 50

Saturn Paderborn, Kamp 30-32

Saturn Potsdam, Babelsbergerstr. 4-6

Saturn Röhrsdorf, Ringstr. 3

Saturn Stuttgart, Königstr. 26

Saturn Wuppertal, Neumarktstr. 1

Zusätzliches Gewinnspiel: Wer bis zum 6. November 2020 ein Foto der eigenen Papp-Xbox auf TikTok, Facebook, Instagram oder Twitter postet (Hashtag #MeineSeriesX) kann zudem ein Xbox Gaming-Paket gewinnen, Details dazu gibt es aber noch nicht.

Mehr Infos zur Xbox Series X

In unserem Übersichtsartikel findet ihr die wichtigsten Infos zur Next Gen-Konsole von Microsoft.

294 10 Mehr zum Thema Xbox Series X - Release, Preis, Specs: Alle Infos in der Übersicht

Nehmt ihr an der Vorbesteller-Aktion teil? Und wie findet ihr die "Papp-Aktion"?