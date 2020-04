Xbox Series X & PS5: Microsoft wartet mit dem Preis offenbar auf Sony

Xbox-Chef Phil Spencer erklärt, die neue Xbox Series X sei preislich noch flexibel. Offenbar will Microsoft auf Sonys PS5-Preis reagieren. Die Xbox Series X erscheint genau wie die PlayStation 5 zur Feiertags-Saison Ende des Jahres.

Aktuell beschäftigen viele Fans vor allem zwei Fragen: Wann genau kommen die Next Gen-Konsolen auf den Markt und wie viel kosten sie dann? Aktuell zieren sich beide Unternehmen noch und scheinen sich gegenseitig zu belauern.

Xbox Series X: Preis orientiert sich wahrscheinlich an dem der PS5

Was kostet die neue Xbox? Das steht offiziell noch nicht fest. Aber wenn es nach Phil Spencer geht, unterscheidet sich der Preis der Xbox Series X wohl nicht groß von dem der PS5. Das bekräftigt der Xbox-Chef jetzt noch einmal im Gespräch mit dem IGN-Podcast Unlocked.

Preis-Ziel steht: Darin erklärt Phil Spencer, dass sich Microsoft zwar schon vor längerer Zeit ein Preis-Ziel gesetzt habe, aber im Hinblick auf das Marketing und die zugehörige Strategie abwarten wolle, was "die Konkurrenz" tue. Im Klartext scheint das zu bedeuten, dass sich Microsoft am Preis der PS5 orientiert.

"Ich habe ein gutes Gefühl zu dem Preis, den wir in der Lage sein werden zu erreichen. Ich fühle mich gut mit dem Preis und den Performance-Möglichkeiten, die wir mit der Series X haben."

Xbox-Preis bleibt flexibel: Phil Spencer betont, wie zufrieden er mit dem Support seitens Microsoft sei. Insgesamt wolle das Unternehmen sicherstellen, dass die Verantwortlichen "bei der Preisgestaltung agil bleiben" und einen guten Plan haben, wenn der Launch näher rückt. Es sei besonders wichtig, einen attraktiven Preis zu haben.

Wer kommt zuerst? Das Kuriose an dieser Situation scheint aktuell zu sein, dass einfach beide Parteien momentan eher in Habacht-Stellung warten, was die jeweils andere Seite macht. Zumindest hat sich nicht nur Microsoft bereits dahingehend geäußert. Auch Sony ließ bereits verlauten, dass sich der PS5-Preis an dem der Xbox Series X orientieren könnte.

In der letzten Konsolengeneration war es so, dass Microsoft zuerst den Preis der Xbox One bekannt gegeben hat und damit ins Hintertreffen kam. Allein deshalb, weil Sony kurz darauf einen deutlich günstigeren Preis für die PS4 bekannt gab.

Was glaubt ihr, wie viel die Konsolen kosten und wer zuerst einen Preis bekannt gibt?