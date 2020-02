Xbox Series X - Die neue Weiterspiel-Funktion ist mächtiger als gedacht

Zur Xbox Series X kommen aktuell viele interessante neue Details ans Licht. Nachdem Microsoft kürzlich unter anderem die Teraflops-Zahlen und diverse Features wie Quick Resume und Smart Delivery bestätigt hatte, hat Microsofts Larry "Major Nelson" Hryb noch ein weiteres Detail dazu verraten. (via The Verge)

Denn laut ihm wird das Quick Resume-Feature, also die Möglichkeit, mehrere Spiele parallel laufen zu lassen, auch nach einem kompletten Neustart der Konsole funktionieren. Hryb sagte dazu:

"Ich musste die Konsole neustarten, weil es ein System-Update gab und ich konnte direkt wieder ins Spiel gehen. Es 'überlebt' also einen Reboot."

Insbesondere Xbox One-Spieler kennen eventuell das Problem, dass sie bei einem wichtigen System-Update aus einem laufenden Spiel geworfen werden. Nach der Installation ist der Spielfortschritt bis zu dem Abbruchpunkt dann futsch. Bei der Series X dürfte genau das also Larry Hryb nach nicht mehr passieren.

182 3 Mehr zum Thema Xbox Series X - Release, Preis, Specs: Alle Infos & Gerüchte in der Übersicht

Einige Fragen noch offen

Es bleiben trotzdem noch einige Fragen zum Quick Resume-Feature offen. Wird es beispielsweise möglich sein, die Konsole einfach auszuschalten und dann irgendwann an genau dem Punkt eines Spiels weiterzumachen, an dem man aufgehört hat? Und wie viele Spiele können maximal parallel laufen? Antworten darauf wird es hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten geben.

Die Xbox Series X soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, ein konkretes Datum gibt es nach wie vor nicht.

Wie findet ihr das Quick Resume-Feature?