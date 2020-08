Die Xbox Series X gibt Entwickler*innen die Möglichkeit, Hardware-seitiges Raytracing in ihre Spiele einzubauen. Aber die meisten von ihnen scheinen das aktuell wohl noch gar nicht ausgiebig nutzen zu wollen. Das geht jedenfalls aus den leicht enttäuscht wirkenden Aussagen hervor, die der Xbox Series X-Archtigekt Mark Grossmann bei einem entsprechenden Hot Chips-Talk gemacht hat.

Was ist Raytracing überhaupt?

Es handelt sich bei dieser Grafiktechnik vereinfacht gesagt um die Möglichkeit, Lichtstrahlen realistisch zu berechnen und darzustellen.

Das äußert sich bisher am beeindruckendsten bei Spiegelungen, wie in der PC-Version von Control mit entsprechender Grafikkarte. Oder bei der Globalen Beleuchtung (wie zum Beispiel in der PC-Version von Metro Exodus mit RT-Grafikkarte).

Xbox Series X: Raytracing ist bei Entwicklern wohl gar nicht so beliebt

Wegen Performance-Einbußen? Aktuell scheinen die meisten Entwickler*innen aber noch davor zurück zu schrecken, Raytracing auch tatsächlich in ihre Xbox Series X-Spiele zu implementieren. Das könnte Microsofts Mark Grossmann zufolge zum Beispiel daran liegen, dass sie Performance-Einbußen befürchten (via: PC Gamer).

Eigentlich werkeln in der Xbox Series X eigene Hardware-Teile, die explizit nur dafür da sind, das Echtzeit-Raytracing zu beschleunigen. Aber es kann trotzdem noch dazu kommen, dass die Performance insgesamt unter dem aufwändigen Raytracing leidet.

Darum würden sich wohl aktuell noch viele Studios auf herkömmliche Methoden verlassen, die seit vielen Jahren erprobt sind und dadurch auch besser eingeschätzt werden können. Raytracing könne auch nach und nach oder nur selektiv bei bestimmten Oberflächen und Objekten eingesetzt werden.

"Wir unterstützen DirectX Raytracing für den ultimativen Realismus, aber in dieser Generation wollen Entwickler[*innen] noch traditionelle Render-Techniken nutzen, die über Dekaden entwickelt wurden, ohne Performance-Einbußen."

Wie schlimm findet ihr es, wenn die technischen Next Gen-Möglichkeiten gar nicht so richtig ausgereizt werden? Freut ihr euch auf Raytracing und DLSS und dergleichen oder gibt es andere Dinge, die euch wichtiger sind?