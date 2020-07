Xbox Series X-Releasemonat bekannt? Microsoft-CFO gibt eindeutigen Hinweis

Obwohl bereits in vielen Bereichen Klarheit bezüglich der Xbox Series X herrscht, wissen wir zwei wichtige Infos immer noch nicht: Was wird die Konsole kosten? Und wann genau erscheint sie? Zu letztem Punkt gibt es jetzt einen neuen Hinweis, der von Microsoft selbst ins Spiel gebracht wurde.

Worum geht es genau? Amy Hood, bei Microsoft als CFO (Chief Financial Officer) tätig, führte ein Interview mit der Tech-Reporterin Dina Bass und wurde dabei auf einen möglichen Release im November angesprochen. Der Monat wurde konkret genannt und auf Nachfrage, ob wirklich der November gemeint sei, sagte Hood anscheinend "ja".

Ein November-Release käme nicht überraschend

Bislang stand lediglich "Holiday 2020" als Release fest, dementsprechend logisch wäre ein Release im November. Auch die Xbox One erschien im November (22.11.2013), zudem würde die Konsole so noch vor dem Black Friday erscheinen, der in diesem Jahr auf den 27. November fällt. Der Black Friday ist mittlerweile auch hierzulande eine große Verkaufsveranstaltung, bei dem viele Händler viele Produkte rabattieren.

Im allgemeinen Verkaufstrubel würden so vermutlich auch etliche Xbox Series X-Konsolen über die Ladentheke gehen.

Noch keine offizielle Bestätigung

Auch wenn die November-Aussage von einer Microsoft-Mitarbeiterin kommt, ist der Release-Termin für die Xbox Series X keinesfalls final oder bestätigt. Ein Microsoft-Sprecher hat laut Gamespot mittlerweile mitgeteilt, dass bislang kein offizielles Release-Datum bestätigt worden sei.

Wir müssen uns also wohl weiterhin in Geduld üben, dabei wird mit Sicherheit das große Xbox Games Showcase helfen. Auf dem präsentiert Microsoft nämlich heute Abend eine ganze Reihe von (neuen) Spielen für die Xbox Series X, darunter Halo Infinite.

Mehr zum Thema Xbox Games Showcase - Livestream & Uhrzeit zum großen Series X-Event

Dass es auf diesem Event keine Infos zum Release der Konsole geben wird, steht bereits fest. Dieses Announcement wird sich Microsoft für einen späteren Zeitpunkt aufheben.