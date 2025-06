Stardew Valley: Mit diesem Trick haltet ihr in Prärie-König viel länger durch und es ist auch noch super einfach

Innerhalb von Stardew Valley könnt ihr an einem Automaten Die Reise des Präriekönigs spielen.

Das wahrscheinlich härteste Achievement, das Stardew Valley zu bieten hat, hängt mit einem Spielautomaten zusammen, den ihr im Saloon des Örtchens finden könnt: Die Reise des Prärie-Königs. Diese Arcade-Maschine hat es wirklich in sich und schon viele Spieler*innen an den Rand der Verzweiflung getrieben.

Wenn ihr in Stardew Valley endlich Die Reise des Prärie-Königs durchspielen wollt, helfen euch diese Tipps

Darum geht's: Wer schon einmal versucht hat, sämtliche Errungenschaften in Stardew Valley freizuspielen, dürfte sich früher oder später die Zähne am Präriekönig ausgebissen haben. Aber auch völlig unabhängig von dem Achievement ist dieses kleine Arcade-Spiel ein echt harter Brocken. Umso größer war die Freude dieses Fans, als er einen vermeintlichen Trick entdeckt hat.

Was ist das für ein Trick? Auf Reddit freut sich der User No_Ice2859, eine Strategie entwickelt zu haben, mit der er es endlich über die ersten Levels hinaus geschafft hat. Sein Trick ist der, sich einfach in die linke, obere Ecke des Spielfeldes zu stellen und diagonal nach rechts unten zu schießen.

So muss er sich nicht bewegen, kann nicht von allen Seiten gleichzeitig überrannt werden und braucht nur ab und zu mal gerade nach unten schießen, falls sich aus dieser Richtung ein Gegner nähert. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine sehr gute Strategie und hier könnt ihr sie euch ansehen:

Die Sache hat aber einen Haken, der in den Kommentaren dann auch direkt heiß debattiert wird: Auf Dauer werdet ihr mit dieser Strategie nicht weit kommen. Die ersten vier Levels dürften so zwar sehr gut schaffbar sein, aber spätestens, wenn die fliegenden Dämonen auftauchen, war es das wahrscheinlich damit.

Außerdem müsst ihr euch früher oder später bewegen, wenn ihr die Münzen und Power-Ups einsammeln wollt. Und beides ist essentiell, um in den späteren Levels des Präriekönig-Spiels überhaupt eine Chance zu haben. Ihr müsst vor allem schlau euer Geld in Upgrades investieren.

Das empfehlen andere Profis stattdessen:

Das Wichtigste sind offenbar die Upgrades , vor allem das Munitions-Upgrade sollte man sich wohl spätestens nach Level 1-2 schnappen. Ein weiteres Munitions-Upgrade bis zum Ende von Level 2-1 oder 2-3 soll ebenfalls extrem wichtig sein, um so schnell wie möglich die Gegner erledigen zu können, ohne sie mehrmals treffen zu müssen.

, vor allem das Munitions-Upgrade sollte man sich wohl spätestens nach Level 1-2 schnappen. Ein weiteres Munitions-Upgrade bis zum Ende von Level 2-1 oder 2-3 soll ebenfalls extrem wichtig sein, um so schnell wie möglich die Gegner erledigen zu können, ohne sie mehrmals treffen zu müssen. Level 3 ist das schwierigste und es scheint sinnvoll zu sein, sich vor allem auf die fliegenden Gegner zu konzentrieren. Schaltet die Dämonen so schnell wie möglich aus und macht den Zombies nebenbei den Garaus.

und es scheint sinnvoll zu sein, sich vor allem auf die fliegenden Gegner zu konzentrieren. Schaltet die Dämonen so schnell wie möglich aus und macht den Zombies nebenbei den Garaus. Weitere sinnvolle Upgrades sind die Stiefel und die Waffe an sich. Schneller schießen ist sehr empfehlenswert, aber die Treter solltet ihr insgesamt idealerweise auch zweimal verbessert haben. Die doppelt verbesserten Stiefel helfen euch insbesondere dann im letzten Bosskampf.

Ein anderer Präriekönig-Fan erläutert seine Strategie: Es sei immens wichtig, immer ein Power-Up in der Hinterhand zu haben. Die beste Option sei dabei der Sheriff-Stern, dann das Wagenrad, die Gatling Gun, die Shotgun und dann der Grabstein. Am schlechtesten sei der Kaffee (via: Reddit).

Hier wird die folgende Reihenfolge für die Upgrades empfohlen:

Waffe Munition Stiefel Waffe Munition

Wir merken uns also: Die Strategie aus dem Video kann durchaus hilfreich sein, um in den ersten Levels etwas mehr Ruhe und Überblick zu bewahren. Aber ihr müsst die Ecken auf jeden Fall verlassen, ordentlich Kohle scheffeln und vor allem clever mit Upgrades und Power-Ups umgehen.

Habt ihr es denn schon geschafft, in Stardew Valley das Präriekönig-Spiel durchzuzocken? Was sind eure Tipps dafür?