Wer zu den Glücklichen gehört, die eine Xbox Series X oder Xbox Series S in den Vorbestellungswellen ergattern konnten, der kann sich nun zurücklehnen und auf den Launch von Microsofts Next-Gen-Konsole am 10. November freuen. Allerdings warnen diverse Unternehmen wie Amazon bereits vor, dass die Konsole möglicherweise nicht pünktlich geliefert werden kann.

Das sind die Streaming-Apps der Xbox Series X/S

Falls eure Xbox Series X/S am 10. November in euren heimischen Gefilden Platz finden sollte, so könnt ihr euch direkt zum Launch über eine breite Palette an Streaming-Diensten freuen. Neben einer Auswahl an Launch-Titeln erwarten euch somit Filme, Musik und alles, was das Herz begehrt. Unter den zum Launch erscheinenden Streaming-Plattformen könnt ihr euch unter anderem auf folgende Dienste freuen:

Netflix

Disney+

HBO Max

Spotify

YouTube

YouTube TV

Amazon Prime Video

Hulu

NBC Peacock

Vudu

FandangoNow

Twitch

Sky Go

NOW TV

Sky Ticket

Apple TV erscheint auch für Xbox One

Bislang ist Apple TV noch nicht für Heimkonsolen aus dem Hause Microsoft verfügbar, doch am 10. November wird der Streaming-Dienst, neben der Xbox Series X/S, auch für Xbox One zur Verfügung stehen. So erwarten euch über 100.000 teils brandneue Filme.

Für 4,99 Euro monatlich könnt ihr ein Apple TV+ Abonnement abschließen. Zum Launch der Xbox Series X/S wird euch alternativ angeboten, ein kostenloses 7-Tage-Probeabo abzuschließen.

Eine besonders erfreuliche Nachricht: Apps wie Netflix und Disney + werden Dolby Atmos und Dolby Vision unterstützen. Diese versprechen fortschrittliche audiovisuelle Technologien durch eine hochwertige Bildqualität und eine immersive Akustik.

Falls ihr nicht auf dem Schirm haben sollet, welche Spieletitel euch neben den hier vorgestellten Streaming-Diensten zum Launch der Next-Gen-Konsole erwarten werden, zeigt euch GamePro hier:

