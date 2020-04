Xbox Series X entfernt, was eh fast niemand genutzt hat

Die Xbox Series X hat diverse Anschlüsse, aber keinen mehr für ein optisches S/PDIF-Audiokabel. Wieso das so ist, erklärt Xbox-Chef Phil Spencer: Es sei erstens eine simple Frage das Geldes und zweitens benutze den Audio-Port sowieso kaum noch jemand.

Port war zu sehen: In einem Game Stack-Live Video war die Xbox Series X mit einer ganzen Reihe an Anschlüssen auf der Rückseite zu sehen. Dazu gehörte auch ein S/PDIF-Port, wie findigen Fans im Netz natürlich nicht entgangen ist.

Offiziell nicht mit dabei: Auf diverse Nachfragen von unter anderem IGN hat Microsoft dem Anschluss dann allerdings eine offizielle Absage erteilt. Die Next Gen-Xbox verfügt demnach nicht mehr über einen optischen Audio-Port und keine S/PDIF-Anschlussmöglichkeit.

@JezCorden @DMC_Ryan @digitalfoundry can you find out if the Spdif is officially on the series x its on the console they have on game stack live today pic.twitter.com/4IaumEy2pF