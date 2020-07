Xbox Series X - Microsoft rät Entwickler zu kostenlosen Grafik-Upgrades

Microsoft ermutigt die Entwickler und Publisher dazu, ihre Spiele in das Smart Deliver-Programm aufzunehmen. Dadurch wäre unter anderem gewährleistet, dass ein Spiel, das für die Xbox One gekauft wurde, auch auf der Xbox Series X verfügbar sein wird - ohne das Spiel ein zweites Mal kaufen zu müssen.

Durch die Leistung der Next-Gen-Konsole steigert sich dadurch auch die allgemeine Performance. Wie Video Games Chronicle berichtete, gibt es aber wohl noch andere nicht kostenlose Upgrade-Möglichkeiten.

Publisher entscheiden, nicht Microssoft

Spiele wie Cyberpunk 2077 und Assassin's Creed Valhalla sind bereits Teil des Smart Delivery-Systems von Microsoft und erhalten dadurch ein kostenloses Spiele-Upgrade. Aber auch wenn Microsoft damit wirbt und zu kostenlosen Upgrades per Smart Delivery rät, liegt die Entscheidung letztendlich nicht beim Xbox-Hersteller.

Das erklärte das Unternehmen zumindest gegenüber VGC:

"Entwickler und Publisher entscheiden letztendlich, wie sie ihre Spiele anbieten wollen, und wir arbeiten mit ihnen zusammen, um basierend auf ihren Anforderungen die bestmögliche Erfahrung zu bieten."

Verschiedene Optionen sind möglich

Sofern Spiele nicht das automatische Smart Delivery-System unterstützen, können die Anbieter theoretisch auch ein Nex-Gen-Upgrade in Rechnung stellen. Beispielsweise wäre es möglich, dass Spiele im Microsoft Store einen Rabatt beim Kauf der zweiten Version anbieten. Dies könnte auch durch Cross-Gen-Bundles erfolgen, in denen jeweils eine Version für die Xbox One und für die Xbox Series enthalten sind.

So will es auch NBA 2K21 machen. Statt Smart Delivery soll die Mamba Forever Edition für knappe 100 Euro verkauft werden, die direkt beide Versionen liefert.

Welche Optionen die Entwickler und Publisher abseits von Smart Delivery genau haben, werden wir bei Microsoft nachfragen.

Was haltet ihr von möglichen Alternativen wie den Cross-Gen-Bundles?